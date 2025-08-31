أرخص سيارة إم جي في سوق المستعمل.. أوتوماتيك 2020

السيارات المستعملة تلقى إهتمام كبير من الجمهور، وخاصة المقبلين على فرصة الشراء، حيث تتنوع الخيارات المطروحة، بحسب الفئات الموديلات، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، إضافة إلى عنصر السعر الذي يشكل أهمية كبيرة.

وتعتبر السيارة إم جي 5 من أرخص الطرازات التي تحمل علامة MG الصينية في السوق المصري للسيارات المستعملة، والتي ظهرت بسعر يبدأ من 590 ألف جنيه لموديلات 2020، لحالة الفبريكا، مع زيادة تصل لـ 40 ألف حسب الفئة.

إم جي 5

ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والفئة والحالة أيضًا، ومن الأمور الضرورية عدم إهمال الكشف الفني للسيارة، الذي يتضمن القدرات الميكانيكية أو الهيكلية من الداخل أو الخارج.

إم جي 5

مواصفات السيارة إم جي 5

تتسارع السيارة إم جي 5 قياسيًا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ 120 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

إم جي 5

تحتوي السيارة إم جي 5 على تجهيزات متنوعة حسب الفئة منها، شاشة تعمل باللمس، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وسائد هوائية للحماية، نظام ترفيهي صوتي، كاميرا 360 درجة، حساسات أمامية وخلفية لسهولة الاصطفاف، فتحة سقف، بصمة، قفل مركزي.

إم جي 5

زودت إم جي 5 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مثبت سرعة، جنوط، مصابيح ضباب، مع أبعاد خارجية بلغت 4601 مم للطول الكلي، و1818 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1489 مم، و168 مم للخلوص الأرضي.