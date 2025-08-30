أودي تقدم Q3 سبورتباك 2025 عالميًا وبهذا السعر

كشفت أودي الألمانية عن سيارتها المدمجة Q3 سبورتباك 2025، والتي تنتمي إلى فئة الكوبيه الرياضية، وجاءت هذه السيارة بإضافات جديدة، مع زيادة سعرية في السوق الأوروبي مقارنة بالنسخة التقليدية.

القدرات الفنية لسيارة أودي Q3 سبورتباك 2025

تعتمد السيارة أودي Q3 سبورتباك 2025 على محرك 1500 سي سي TFSI، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 150 حصانًا، أو محرك اخر TFSI أيضًا ولكن سعة 2000 سي سي، قادر على إنتاج 265 حصانًا، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء.

وزودت السيارة أودي Q3 سبورتباك 2025 بنظام هجين قابل للشحن Plug-in Hybrid، ينتج قوة قدرها 268 حصانًا، مع مدى يصل لـ 118 كيلومتر وفقًا لـ WLTP، بينما تعتمد فنيًا على بطارية سعة 25.7 كيلووات، وبتقنيات الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات.

تأتي السيارة أودي Q3 سبورتباك 2025 بمجموعة من التجهيزات الداخلية منها، شاشة تعمل باللمس قياسها 12.8 إنش، تدعم التطبيقات الذكية، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقيمة قياس 11.9 إنش، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد كهربائية، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيك، بصمة داخلية وخارجية.

تظهر السيارة أودي Q3 سبورتباك 2025 بتصميم رياضي مع شبكة كبيرة، مفهوم رباعي الأبواب، جنوط رياضية، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة المظهر، مع العمل بتقنية LED، وتضم أيضًا سبويلر خلفي، حساسات حركة بالجزء الأمامي والخلفي.

أسعار السيارة Q3 سبورتباك 2025

تقدم السيارة أودي Q3 سبورتباك 2025 في ألمانيا بسعر يبدأ من 46,450 يورو ما يعادل 54,300 دولار، أي بزيادة قدرها 2,200 دولار عن الإصدار القياسي.