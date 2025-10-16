350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة

في مستهل زيارته إلى نيودلهي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، بـ أشوك شاتور فيدي، رئيس مجموعة شركات UFLEX للتعبئة والتغليف المرن.

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن تطلع مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات الصناعية، ولا سيما تلك التي يحتاجها السوق المصري، مشيرًا إلى أن شركة UFLEX تُعَدّ ثاني أكبر شركة هندية مستثمرة في مصر، حيث يبلغ إجمالي حجم استثماراتها أكثر من 350 مليون دولار، وتعتزم توسيع نشاطها في مصر من خلال إنشاء مصنع جديد في العين السخنة.

وأكد الوزير عبد العاطي أن الحكومة المصرية تستهدف خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يقوم على الشفافية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

كما أشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتلبية جميع طلبات المستثمرين الأجانب، وتيسير أي صعوبات قد يواجهونها، بما في ذلك تسهيل منح التأشيرات لمسؤولي الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر.