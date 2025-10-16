بدء الاستعداد والتجهيز للعمل بقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن بدء الوزارة للاستعداد والتجهيز الجيد للعمل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والذى تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية في هذا الشأن .

وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة استضافت دورة تدريبية للعاملين على المنظومة الإلكترونية الجديدة للتقنين بعدد ٢٧ محافظة بواقع عدد ٥ موظف من كل محافظة للتدريب على آلية العمل على المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوقيتات الانتهاء من كل طلب مقدم ودور المنظومة الإلكترونية أثناء دورة التقنين لكل طلب.

وجاءت الدورة التدريبية برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية وحضور ثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية للتسعير بهيئة الخدمات الحكومية و نيفين جرجس عضو اللجنة الرباعية بهيئة الخدمات الحكومية ، وكذا بحضور المدير التنفيذى للمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى الدولة الرئيسية وعضو المنظومة الإلكترونية الرئيسية.

تقنين أراضى الدولة

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، علي أهمية اتخاذ الأجهزة التنفيذية بمختلف محافظات الجمهورية لكافة الاجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لتنفيذ القانون الجديد لتقنين أراضى الدولة و بذل كل الجهد لزيادة معدلات التقنين وفقاً للقانون مع ضمان جاهزية المنظومات الالكترونية ولجان الفحص والمعاينة وحوكمة الاجراءات وتوحيدها والتيسير علي المواطنين بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها .