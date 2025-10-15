أسعار الحج السياحي 2026 .. قائمة كاملة بالبرامج

أسعار الحج السياحي 2026.. اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي لعام 1447هـ / 2026م، والتي تضمنت تفاصيل الأسعار والبرامج والمواعيد الرسمية للتقديم والقرعة، ضمن خطة الوزارة لضمان موسم حج منظم وآمن تحت شعار «رحلة إيمان بأمان”.

أسعار الحج السياحي 2026

وأوضح بيان وزارة السياحة أن باب التقديم للحج السياحي 2026 مفتوح عبر شركات السياحة المرخصة حتى 30 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج يوم 4 نوفمبر المقبل.

برنامج الخمس نجوم (أبراج كدنَة)

الفئة السعر (بالجنيه) عدد التأشيرات

واحد 645000 2740

برنامج الخمس نجوم (5000 تأشيرة)

الخيار السعر (بالجنيه)

أ 560000

ب 500000

البرنامج الاقتصادي (طيران – 17060 تأشيرة)

الخيار السعر (بالجنيه)

أ 285000

ب 265000

ج 245000

البرنامج البري (5700 تأشيرة)

تفاصيل السعر (بالجنيه)

أ 250.000

ب 240.000

ج 220.000

ما هي رسوم الحج 2026؟

وحسبما أفادت به الوزارة الأسعار لا تشمل تذاكر السفر جوًا أو بحرًا، ويمكن ترقية السكن في البرامج الاقتصادية بفنادق ثلاث أو خمس نجوم مقابل رسوم إضافية تبدأ من 6000 جنيه وحتى 17000 جنيه حسب مستوى الفندق والمسافة من الحرم.