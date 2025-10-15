قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جندي إسرائيلي محرَّر من غزة: حماس وفّرت لي وسائل العبادة داخل الأنفاق
استبعاد أسماء كبيرة.. أزمة داخل لجنة الحكام بسبب القائمة الدولية
بنمو 172%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي لـ 4.8 مليون في 6 أشهر
ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي
عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص
بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور
رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”
نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس
رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الحج السياحي 2026.. قائمة كاملة بالبرامج

أسعار الحج السياحي 2026 .. قائمة كاملة بالبرامج
أسعار الحج السياحي 2026 .. قائمة كاملة بالبرامج
عبد الفتاح تركي

أسعار الحج السياحي 2026.. اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي لعام 1447هـ / 2026م، والتي تضمنت تفاصيل الأسعار والبرامج والمواعيد الرسمية للتقديم والقرعة، ضمن خطة الوزارة لضمان موسم حج منظم وآمن تحت شعار «رحلة إيمان بأمان”.

أسعار الحج السياحي 2026

وأوضح بيان وزارة السياحة أن باب التقديم للحج السياحي 2026 مفتوح عبر شركات السياحة المرخصة حتى 30 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج يوم 4 نوفمبر المقبل.

واقرأ أيضًا:

الحج السياحي

برنامج الخمس نجوم (أبراج كدنَة)

الفئة       السعر (بالجنيه)      عدد التأشيرات

واحد      645000         2740

برنامج الخمس نجوم (5000 تأشيرة)

الخيار     السعر (بالجنيه)

أ           560000

ب          500000

البرنامج الاقتصادي (طيران – 17060 تأشيرة)

الخيار     السعر (بالجنيه)

أ           285000

ب          265000

ج          245000

التغذية السليمة في موسم الحج ضرورة لحماية الحجاج

البرنامج البري (5700 تأشيرة)

تفاصيل   السعر (بالجنيه)

أ           250.000

ب          240.000

ج          220.000

ضوابط الحج السياحي 2026

ما هي رسوم الحج 2026؟

وحسبما أفادت به الوزارة الأسعار لا تشمل تذاكر السفر جوًا أو بحرًا، ويمكن ترقية السكن في البرامج الاقتصادية بفنادق ثلاث أو خمس نجوم مقابل رسوم إضافية تبدأ من 6000 جنيه وحتى 17000 جنيه حسب مستوى الفندق والمسافة من الحرم.

الحج السياحي أسعار الحج السياحي أسعار الحج السياحي 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تغزو الأسواق بسوار بمواصفات جبارة و فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

شركة سامسونج

أرباح سامسونج في الربع الثالث تكشف عن أداء قوي واستثنائي

هاتف Vivo X300 Pro

ببطارية خارقة.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بالصور

نصائح للشواء الآمن في الصيف.. كيف تتجنب المواد المسرطنة وتحافظ على طعام لذيذ؟

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد