أسعار الحج السياحي والخمس نجوم والبري 2025

أسعار الحج السياحي والخمس نجوم و الحج البري 2025، يبحث عنها عدد كبير من راغبي أداء الحج والعمرة، وذلك مع اقتراب موسم السفر لأداء فريضة الحج، خاصة بعد إعلان اللجنة العليا للحج، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عن تخصيص 12 ألف تأشيرة للمؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

أسعار الحج السياحي والخمس نجوم 2025

وجاء ذلك بالتزامن مع إجراء قرعة الحج السياحي في ديسمبر الماضي، وإعلان وزارة الداخلية تفاصيل قرعة حج القرعة للمواطنين خلال الشهر الماضي.

وأعلنت شركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات الحج، تفاصيل أسعار برامج الحج السياحي لعام 2025، التي تنوعت بين الفئات الاقتصادية والفنادق الفاخرة، بما يتيح خيارات متعددة أمام الراغبين في أداء الفريضة بحسب إمكاناتهم المادية.

أسعار برنامج الحج الخمس نجوم



حددت شركات السياحة سعر البرنامج الفاخر بمبلغ 580 ألف جنيه للإقامة في فندق يقع على مسافة لا تتجاوز 250 مترا من ساحة الحرم، بينما يبلغ سعر البرنامج فئة (ب) نحو 520 ألف جنيه، وهو مخصص للإقامة في فنادق تبعد نحو 1250 مترا عن الحرم المكي.

أسعار برنامج الحج الاقتصادي



تراوحت أسعار البرامج الاقتصادية وفقا للفئات المعلنة على النحو التالي:

295 ألف جنيه لفئة الاقتصادي (أ)، و275 ألف جنيه لفئة الاقتصادي (ب)، و250 ألف جنيه لفئة الاقتصادي (ج).

أسعار الحج البري 2025



شهدت برامج الحج البري إقبالا متزايدا نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة بغيرها، وجاءت الأسعار كالتالي:

260 ألف جنيه لفئة بري (أ)، و245 ألف جنيه لفئة بري (ب)، و225 ألف جنيه لفئة بري (ج).

ويذكر أن الأسعار السابقة لا تشمل تذاكر الطيران أو النقل البحري.

أسعار برنامج الحج المباشر



أطلقت وزارة السياحة والآثار برنامج الحج المباشر كأحد المبادرات الجديدة لإتاحة الفرصة أمام من لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي لعام 2025، وقد جاءت أسعار هذا البرنامج وفقا للمستويات التالية:

395 ألف جنيه للمستوى الأول، و268 ألف جنيه للمستوى الثاني، و240 ألف جنيه للمستوى الثالث، دون احتساب تكلفة تذكرة الطيران.

الخدمات المتاحة في باقات الحج 2025



تتضمن برامج وباقات الحج في مصر لعام 1446 هـ مجموعة من الخدمات الأساسية التي تضمن راحة الحجاج طوال فترة أداء المناسك، وتشمل:

الإقامة التي تختلف حسب نوع البرنامج بين المخيمات والفنادق، وتوفير وسائل نقل مريحة بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تقديم وجبات غذائية مطابقة للمعايير الصحية، وتوفير مشرفين لمرافقة الحجاج وتوجيههم أثناء أداء المناسك، إلى جانب تقديم خدمات طبية متكاملة للحجاج طوال فترة الرحلة.

ويؤكد القائمون على تنظيم موسم الحج السياحي أن الأسعار الموضوعة جاءت وفقا للتكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، مع مراعاة الحفاظ على مستوى مناسب من الجودة في الإقامة والتنقل والرعاية، بما يضمن لحجاج بيت الله الحرام رحلة آمنة ومريحة لأداء فريضتهم في أجواء روحانية متميزة.