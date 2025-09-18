قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: اتفاقية الشراكة مع أسبانيا تفتح آفاقا رحبة للتعاون المستدام
النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا في جرائم الاحتلال بقطاع غزة
بث مباشر.. انطلاق منتدى الأعمال المصري الأسباني
الزمالك يتحدى الإسماعيلي في ديربي ولاد العم بالدوري الممتاز
رحلات «حج وعمرة» بالتقسيط على 6 شهور للعاملين بالنيابات والمحاكم
استشهاد 14 فلسطينيا في غارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
علي جمعة: الرسول باب البشر إلى الله من لزمه فُتح عليه ومن أغلقه خسر كثيرا
بعد قليل.. مدبولي وملك أسبانيا يحضران منتدى رجال الأعمال المشترك
بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رحلات «حج وعمرة» بالتقسيط على 6 شهور للعاملين بالنيابات والمحاكم

د.ماجد الديب

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة المستشار كريم عبدالباقي، ومجلس إدارة النقابة العامة، عن إطلاق مبادرة جديدة لخدمة أعضائها على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الدور الاجتماعي والخدمي الذي تضطلع به النقابة تجاه أعضائها وأسرهم.

وتتضمن المبادرة توفير برامج رحلات الحج والعمرة للراغبين في أداء المناسك بالمملكة العربية السعودية، من خلال نظام ميسَّر يتيح دفع نصف قيمة التكلفة مقدمًا، وتقسيط النصف الآخر على مدار ستة أشهر كاملة بدون أي فوائد، بما يخفف الأعباء المالية عن الأعضاء ويُمكِّن أكبر عدد من الاستفادة من هذه الخدمة.

وأكد رئيس النقابة، المستشار كريم عبدالباقي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها النقابة في المجالات الاجتماعية والصحية والدينية والترفيهية، مشيرًا إلى أن النقابة حريصة دائمًا على تلبية احتياجات الأعضاء وتقديم مبادرات نوعية تسهم في تعزيز روح التضامن والتكافل بينهم.

كما أوضح أن النقابة ستوفر جميع التسهيلات التنظيمية والإدارية للراغبين، بما يشمل التنسيق مع شركات السياحة المعتمدة وتقديم برامج متكاملة تشمل الإقامة والتنقلات والرعاية طوال فترة أداء المناسك.

واختتم عبدالباقي تصريحه بالتأكيد على أن النقابة ستواصل إطلاق مبادرات مشابهة تعكس إيمانها بدورها المجتمعي والإنساني، داعيًا جميع الأعضاء الراغبين إلى سرعة التقديم للاستفادة من هذه الفرصة المتميزة.

