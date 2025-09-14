الأنبا باخوم يشارك في زيارات حج يوبيل الرجاء لمسئولي وأعضاء اجتماعات الأسرة بالقاهرة

شارك، أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، في زيارات حج يوبيل الرجاء لمسؤولي، وأعضاء اجتماعات الأسرة بالقاهرة.

الرجاء لا يخيب صاحبه

وقامت لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية بتنظيم رحلة حج يوبيل حجاج الرجاء لمسؤولي، وأعضاء اجتماعات الأسرة بالقاهرة، تزامنًا مع عام يوبيل الرجاء الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية الجامعة بمصر، والعالم، تحت شعار "الرجاء لا يخيب صاحبه".

شارك في اليوم الأخ ماجد عدلي، أمين اللجنة، ومسؤولو اجتماعات الأسرة من مختلف كنائس القاهرة، يمثلون عضوية المسارات الثلاثة التابعة للجنة الأسرة (الفعاليات، والتكوين، ونسير معًا)، بالإضافة إلى أعضاء اجتماعات الأسر بكنائس القاهرة.

بدأ اليوم بزيارة بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، إحدى الكنائس اليوبيلية، التابعة للكنيسة اللاتينية بمصر، بحضور الأب كيرلس مقار الكرملي، حيث ألقى الأخ محسن مجدي، عضو مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، محاضرة للمشاركين في الزيارات حول "مفهوم الحج المسيحي وتاريخ البازيليكات".

وعرض الأب كيرلس نبذة تعريفية عن تاريخ الرهبنة الكرملية، وتاريخ بناء بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، كما تعرف الخدام والخادمات على أبرز المعالم التاريخية للكنيسة، وما يميزها، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها للمجتمع دون تمييز، وزيارة مزار القديسة تريزا، والتعرف عليه، وعلى لوحات الشكر والامتنان التي كتبها الشخصيات المختلفة إلى معلمة الكنيسة الجامعة، جراء أعمالها المعجزية معهم.

تلا ذلك، التوجه إلى كاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر، بحضور الأب بيشوي عبد المسيح، راعي الكاتدرائية، حيث تمت زيارة مقابر الآباء البطاركة، والأساقفة بالكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، الذين تم دفنهم أسفل الكاتدرائية، حيث تمت تلاوة أسرار المسبحة الوردية، لأجل راحة أنفسهم، ثم قدم الأب بيشوي للحاضرين شرحًا عن تاريخ بناء الرعية، والأنشطة التي تميزها، والخدمات التابعة لها، وأبرز أيقوناتها.

كذلك، ترأس نيافة الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب بيشوي عبد المسيح، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الأسرة علامة رجاء".

وشهدت رحلة يوبيل حجاج الرجاء زيارة شجرة مريم التاريخية والأثرية، بالمطرية، حيث استمع المشاركون في اليوم إلى شرح تفصيلي حول مسار العائلة المقدسة بمصر، وأبرز المعالم العريقة لهذا المكان، والتجديدات التي قامت بها هيئة إحياء التراث، داخل شجرة مريم، بالإضافة إلى مشاهدة فيلم وثائقي، عن تاريخ المسار، لخدمة هدف الزيارة.

وفي الختام، تمت زيارة كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، بحضور القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، الذي عرض تاريخ بناء كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، وعلاقتها التاريخية الوثيقة بمسار العائلة المقدسة بمصر، شارحًا عراقة الجدريات، والأيقونات التي تتميز بها الرعية، بالإضافة أبرز الأنشطة والخدمات التي تقدمها.