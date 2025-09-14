قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن
التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
الموساد يحذر: الهجوم على قطر قد يضر أكثر مما ينفع إسرائيل
كيفية حفظ النعم من الزوال؟.. الإفتاء: بـ عملين يُديمها الله عليك
تقدم جديد..رفع العلم الروسي فوق نوفونيكولاييفكا
فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها
صحيفة أمريكية: ترامب يرفض المخاطرة سياسيًا بسبب نتنياهو
سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد
مش هسيب حقي .. محمد رمضان يوجّه رسالة ساخرة لـ «كاردي بي» | صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
تحرك شاحنات القافلة 36 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا باخوم يشارك في زيارات حج يوبيل الرجاء لمسئولي وأعضاء اجتماعات الأسرة بالقاهرة

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
ميرنا رزق

شارك، أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، في زيارات حج يوبيل الرجاء لمسؤولي، وأعضاء اجتماعات الأسرة بالقاهرة.

الرجاء لا يخيب صاحبه

وقامت لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية بتنظيم رحلة حج يوبيل حجاج الرجاء لمسؤولي، وأعضاء اجتماعات الأسرة بالقاهرة، تزامنًا مع عام يوبيل الرجاء الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية الجامعة بمصر، والعالم، تحت شعار "الرجاء لا يخيب صاحبه".

شارك في اليوم الأخ ماجد عدلي، أمين اللجنة، ومسؤولو اجتماعات الأسرة من مختلف كنائس القاهرة، يمثلون عضوية المسارات الثلاثة التابعة للجنة الأسرة (الفعاليات، والتكوين، ونسير معًا)، بالإضافة إلى أعضاء اجتماعات الأسر بكنائس القاهرة.

بدأ اليوم بزيارة بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، إحدى الكنائس اليوبيلية، التابعة للكنيسة اللاتينية بمصر، بحضور الأب كيرلس مقار الكرملي، حيث ألقى الأخ محسن مجدي، عضو مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، محاضرة للمشاركين في الزيارات حول "مفهوم الحج المسيحي وتاريخ البازيليكات".

وعرض الأب كيرلس نبذة تعريفية عن تاريخ الرهبنة الكرملية، وتاريخ بناء بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، كما تعرف الخدام والخادمات على أبرز المعالم التاريخية للكنيسة، وما يميزها، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها للمجتمع دون تمييز، وزيارة مزار القديسة تريزا، والتعرف عليه، وعلى لوحات الشكر والامتنان التي كتبها الشخصيات المختلفة إلى معلمة الكنيسة الجامعة، جراء أعمالها المعجزية معهم.

تلا ذلك، التوجه إلى كاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر، بحضور الأب بيشوي عبد المسيح، راعي الكاتدرائية، حيث تمت زيارة مقابر الآباء البطاركة، والأساقفة بالكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، الذين تم دفنهم أسفل الكاتدرائية، حيث تمت تلاوة أسرار المسبحة الوردية، لأجل راحة أنفسهم، ثم قدم الأب بيشوي للحاضرين شرحًا عن تاريخ بناء الرعية، والأنشطة التي تميزها، والخدمات التابعة لها، وأبرز أيقوناتها.

كذلك، ترأس نيافة الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب بيشوي عبد المسيح، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الأسرة علامة رجاء".

وشهدت رحلة يوبيل حجاج الرجاء زيارة شجرة مريم التاريخية والأثرية، بالمطرية، حيث استمع المشاركون في اليوم إلى شرح تفصيلي حول مسار العائلة المقدسة بمصر، وأبرز المعالم العريقة لهذا المكان، والتجديدات التي قامت بها هيئة إحياء التراث، داخل شجرة مريم، بالإضافة إلى مشاهدة فيلم وثائقي، عن تاريخ المسار، لخدمة هدف الزيارة.

وفي الختام، تمت زيارة كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، بحضور القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، الذي عرض تاريخ بناء كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، وعلاقتها التاريخية الوثيقة بمسار العائلة المقدسة بمصر، شارحًا عراقة الجدريات، والأيقونات التي تتميز بها الرعية، بالإضافة أبرز الأنشطة والخدمات التي تقدمها.

الأنبا باخوم حج يوبيل الرجاء الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية القديسة تريزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أرشيفية

بعد عدة محاولات.. الإمارات ترفض استقبال نتنياهو ما دامت الحرب على غزة مستمرة

ترشيحاتنا

الزمالك

خالد طلعت: حدث تاريخي غير مسبوق.. الزمالك يتصدر الدوري والأهلي رقم 15

الخطيب

أحزنني وكلمته تليفوناته مقفولة.. نجم الأهلي السابق يكشف موقفه من قرار الخطيب

وائل القباني

وائل القباني: رحلت عن الزمالك بشكل غير لائق.. ولم أدخل النادي منذ الرحيل

بالصور

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد