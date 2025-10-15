موعد صدور ضوابط الحج السياحي 2026 .. هنا التفاصيل

ضوابط الحج السياحي 2026 ، ينتظر الآلاف من الراغبين في التقدم لأداء الحج السياحي للموسم الجديد ، ومنفذى الحج من شركات السياحة، الإعلان عن ضوابط الحج السياحي لعام 2026، خصوصا انها تعد خريطة العمل في فترة الحج.

وتعمل اللجنة العليا للحج ، على خروج الضوابط بشكل احترافي يحفظ حقوق المواطنين المتقدمين لأداء الحج ،بالإضافة إلى شركات السياحة وينظم العلاقة بينهم.

موعد ضوابط الحج السياحي 2026

وقال مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، إن ضوابط الحج السياحي 2026، ستعلن خلال الساعات المقبلة لتكون دليلا في يد كل حاج وشركة سياحة ، مؤكداً أن اللجنة بحثت كافة التحديات التي ظهرت العام الماضي لتتلافي أى مشكلات متوقعة قد تحدث .



وأوضح المصدر في تصريح لـ"صدى البلد"، أن موسم الحج الجديد سيكون أكثر دقة، مشدداً على أنه لن يكون هناك تهاون في حقوق حجاج شركات السياحة ، التى تعمل جدياً للحفاظ على سمعتها وصورة الحج السياحي.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار ،وأكدت أنه يتم العمل على البدء في إعداد الضوابط الخاصة بالحج السياحي عبر خطوات إجرائية تبدأ بانعقاد اجتماعات دورية لأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة لمناقشة المقترحات وصياغة مسودة لهذه الضوابط، ومن ثم عرضها على وزير السياحة والآثار وصولًا إلى اعتمادها بشكل نهائي.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن ما يتم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية حول أسعار برامج الحج السياحي لموسم الحج القادم لعام 1447 هجرية/ 2026 ميلادية، غير صحيح.

وأوضحت أن أسعار برامج الحج السياحي يتم تحديدها وفقاً لعدة عوامل في ضوء الضوابط المنظمة للحج السياحي التي لم يتم الإعلان عنها أو اعتمادها حتى الآن، وبالتالي لم تُحدد أو تُعلن أي أسعار رسمية بعد.

من جانبها، أشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن ما يتم تداوله من أرقام في هذا الشأن لا يعدو كونه اجتهادات أو توقعات من بعض شركات السياحة، ولا يُمكن اعتبارها أسعارًا رسمية.