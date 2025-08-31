بلا أنياب.. تحديث جديد لسيارة بيجو 308 موديل 2026 | صور

حصلت السيارة بيجو 308 على تحديثات جديدة تتعلق بموديلات 2026، حيث اعتمدت الشركة الفرنسية على لمسات خارجية جديدة لإطلالة الفيس ليفت، أبرزها التخلي عن مفهوم الأنياب الجانبية للمصابيح، والاعتماد على مصابيح أخرى، بالإضافة إلى واجهة أمامية مختلفة، بتقنية الإضاءة المنقسمة.

التحديثات التي حصلت عليها سيارة بيجو لم تتعلق بالتصميم الخارجي فقط؛ بل قُدمت بعدد من الخيارات الفنية منها، محرك BlueHDi ديزل، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ 129 حصانًا، مدعوم بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

كما دعمت السيارة بمحرك ثلاثي الأسطوانات بنظام هايبرد خفيف، الذي يجمع بين محرك كهربائي وآخر 1600 سي سي، بقوة إجمالية بلغت 192 حصانًا، مع مدى يصل إلى 85 كيلومتر وبطارية 17.2 كيلووات/ساعة.

وتقدم السيارة بيجو 308 موديل 2026 فئة E الكهربائية الكاملة، بمحرك 156 حصانًا، ومدى يقدر بحوالي 452 كيلومتر، حيث تعتمد فنيًا على بطارية 58.4 كيلووات، والتي يمكن شحنها خلال 32 دقيقة فقط من 20% وصولًا إلى 80%.

جاءت السيارة بلمسات داخلية تتضمن نظام صوتي Focal Hi-Fi مكون من 10 مكبرات، مقاعد ألكنتارا مع دعم خاصية التدليك، لوحة عدادات رقمية قياسها 10 إنش، بالإضافة إلى شاشة أخرى تدعم التطبيقات الذكية، إضاءة محيطة من 8 ألوان، إلى جانب الكثير من التقنيات التي تتعلق بأدوات المساعدة وخصائص الرفاهية.

وقدمت السيارة بيجو 308 موديل 2026 فيس ليفت، بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و18 إنش، طلاء خارجي بألوان جديدة أبرزها انجارو بلو، و لاجوا بلو، ومصابيح LED ماتريكس، إشارات انعطاف، واجهة جديدة تتسم بالشراسة.