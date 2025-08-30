أخبار السيارات| 5موديلات انخفضت أسعارها في مصر.. أرخص عربية مستعملة 2023 أوتوماتيك

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات



شيري تيجو 4 برو كسر زيرو بأقل سعر.. سوق المستعمل



تعد السيارة شيري تيجو 4 برو من أرخص السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الصينية في مصر، عن فئة الكروس أوفر ذات الطابع الرياضي، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات، سواء من الناحية الفنية، أو التقنيات الداخلية حسب الفئة.

إصدار Spectre Primavera الجديد من رولز روس.. بإطلالة زهور الربيع

تواصل رولز رويس من تألقها في عالم السيارات الفاخرة، بعد أن كشفت النقاب عن أحدث إصدارتها الذي يحمل اللقب Inspired by Primavera، حيث يعني "الربيع" بالإيطالية، وهو المدلول الخاص لهذه النسخة الفريدة.

سعر لكزس LX موديل 2025 في السعودية.. فخامة بتصميم رياضي

تعتبر لكزس LX من أفخم السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة اليابانية في السوق السعودي، عن الفئة المتعددة الاستخدام الفاخرة SUV، حيث تبدأ أسعارها من 578,220 ريال، وصولاً إلى 652,050 ريال سعودي.

أرخص سيارة مستعملة 2023 من ميتسوبشي .. فبريكا أوتوماتيك

قدمت ميتسوبيشي اليابانية عدد كبير من إصدارتها المتنوعة داخل السوق المصري، والتي تنوعت حسب الأجيال والموديلات، بالإضافة إلى اختلاف التصميمات والقدرات الفنية والأسعار.

5 سيارات جديدة انخفضت أسعارها في السوق المصري خلال أغسطس.. بقت بكام؟

شهدت السوق المصرية للسيارت خلال شهر أغسطس الجاري، عددا من التخفيضات السعرية الرسمية لعدد من الإصدارات المتنوعة، أبرزها العلامات الصينية، مع قيمة تخفيض بدأت من 45 ألف جنيه وصولاً إلى 110 آلاف جنيه.

جاك S2 موديل 2024.. أرخص سيارة رياضية مستعملة

تعد جاك S2 من أرخص السيارات المستعملة ضمن موديلات 2024، والتي تنتمى إلى الفئة الرياضية كروس أوفر، وتأتي هذا السيارة بعدد من التجهيزات، تتضمن باقة من أنظمة الحماية، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم.

أودي تقدم Q3 سبورتباك 2025 عالميًا وبهذا السعر

كشفت أودي الألمانية عن سيارتها المدمجة Q3 سبورتباك 2025، والتي تنتمي إلى فئة الكوبيه الرياضية، وجاءت هذه السيارة بإضافات جديدة، مع زيادة سعرية في السوق الأوروبي مقارنة بالنسخة التقليدية.

أسعار ومواصفات تويوتا كامري 2025 في السعودية

تقدم علامة تويوتا اليابانية العريقة، مجموعة كبيرة من إصدارتها داخل السوق السعودي للسيارات، منها السيارة الشهيرة كاميري ضمن موديلات 2025، والتي تتراوح أسعارها بين 105,340 ريالا و149,500 ريال سعودي.