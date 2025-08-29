قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

إصدار Spectre Primavera الجديد من رولز روس.. بإطلالة زهور الربيع

رولز رويس Inspired by Primavera
صبري طلبه

تواصل رولز رويس من تألقها في عالم السيارات الفاخرة، بعد أن كشفت النقاب عن أحدث إصدارتها الذي يحمل اللقب Inspired by Primavera، حيث يعني "الربيع" بالإيطالية، وهو المدلول الخاص لهذه النسخة الفريدة.

تحمل السيارة Inspired by Primavera لمسات مميزة من رولز رويس، تعتمد على تجسيد أجواء أزهار الكرز وأجواء فصل الربيع، حيث تقدم داخل قمرة القيادة طبيعة مختلفة بالفعل، والتي تجمع بين الفخامة المعروفة لسيارات RR، والجانب الربيعي المميز.

 رولز رويس Inspired by Primavera

تصميم Inspired by Primavera

حصلت السيارة رولز رويس Inspired by Primavera على تصميم السقف المضيئ، بالإضافة إلى الأبواب الجانبية، مع شعارات داخلية تدل على السمة الخاصة بهذه النسخة، إلى جانب الجلد الفاخر والتداخل اللوني، وبعض اللمسات الزهرية المخصصة لهذا الإصدار.

 رولز رويس Inspired by Primavera

تتوافر رولز رويس Inspired by Primavera بثلاثة تعبيرات لونية هم Evanescent وReverie، بالإضافة إلى Blossom، مع تصميم فاخر، وجنوط رياضية تتسم بالفخامة، بينما سيتم تسليم السيارة قبل حلول الربيع القادم، وستكون متاحة للطلب حتى مطلع 2026.

 رولز رويس Inspired by Primavera

أداء السيارة رولز رويس Inspired by Primavera

تعتمد رولز رويس Inspired by Primavera على نظام دفع مكون من 2 محرك كهربائي بقوة إجمالية 577 حصانًا، و900 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الدفع الكلي للعجلات.

 رولز رويس Inspired by Primavera

زودت السيارة رولز رويس Inspired by Primavera ببطارية ليثيوم أيون سعة 102 كيلووات/ساعة، بينما يصل مدى القيادة إلى 446 كيلومتر وفقًا لمعايير EPA، بينما تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 4.4 ثانية.

 رولز رويس Inspired by Primavera
