هزيمة أولى لمنتخب مصر للناشئين أمام عمان في كأس الخليج تحت 17 عامًا
بتروجيت يطير إلى عمان للمشاركة في البطولة العربية لتنس الطاولة
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثـ مان غريق لوران بالإسكندرية
فيريرا: لا جديد في الاستعداد لمباراة وادي دجلة عن المواجهة السابقة
سيراميكا كليوباترا يتقدم على المقاولون العرب بهدف السولية بالشوط الأول
60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
صراع ما بعد الانتخابات .. ترامب يسحب الحماية من كامالا هاريس
بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة
مأساة جديدة في كينيا .. العثور على 32 جثة لطائفة يوم القيامة
إعلام إسرائيلي: سموتريتش طلب من نتنياهو مجددا فرض السيادة على الضفة الغربية
عيد المحافظة القومي.. رحلات عمرة لقدامى المحاربين في الوادي الجديد
السيطرة على حريق مخلفات بـ فيلا حسين فهمي المهجورة في حلوان| صور
شيري تيجو 4 برو كسر زيرو بأقل سعر.. سوق المستعمل

شيري تيجو 4 برو
شيري تيجو 4 برو
صبري طلبه

تعد السيارة شيري تيجو 4 برو من أرخص السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الصينية في مصر، عن فئة الكروس أوفر ذات الطابع الرياضي، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات، سواء من الناحية الفنية، أو التقنيات الداخلية حسب الفئة.

وظهرت السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا ومفهوم كسر الزيرو بعد قطع عدد بسيط من الكيلومترات، بسعر يبلغ 989 ألف جنيه، للفئة عالية التجهيزات هاي لاين تيربو.

شيري تيجو 4 برو

ولكن ننصح جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن القدرات الميكانيكية والفنية، بالإضافة إلى الكشف الهيكلي عن السيارة من الداخل والخارج، ومراجعة متوسط الاسعار حسب الفئة والموديل.

شيري تيجو 4 برو

مواصفات السيارة شيري تيجو 4 برو

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، بتقنيات الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

شيري تيجو 4 برو

أبعاد وتصميم شيري تيجو 4 برو

تأتي السيارة شيري تيجو 4 برو بأبعاد خارجية تقدر بـ 4358 مم للطول الكلي، و1830 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1670 مم، كما تأتي بمقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، وحساسات حركة، كاميرا، مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، فتحة سقف.

شيري تيجو 4 برو

تجهيزات شيري تيجو 4 برو

تحتوي السيارة شيري تيجو 4 برو على شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مثبت سرعة، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط رياضية، بصمة، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وebd.

