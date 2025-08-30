قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر لكزس LX موديل 2025 في السعودية.. فخامة بتصميم رياضي

 لكزس LX موديل 2025
 لكزس LX موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر لكزس LX من أفخم السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة اليابانية في السوق السعودي، عن الفئة المتعددة الاستخدام الفاخرة SUV، حيث تبدأ أسعارها من 578,220 ريال، وصولاً إلى 652,050 ريال سعودي.

مواصفات السيارة لكزس LX موديل 2025

تعتمد لكزس LX موديل 2025 على محرك سداسي الاسطوانات، 6 سلندر، سعة 3500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 409 حصانًا، مع الاعتماد على ناقل سرعات 10 غيار أوتوماتيك، وبتقنية الدفع الرباعي للعجلات

 لكزس LX موديل 2025

تجهيزات لكزس LX موديل 2025

تضم لكزس LX موديل 2025 فرامل مانعة للانغلاق، وسائد هوائية أمامية وجانبية وخلفية، نظام الثبات الالكتروني، التوزيع الالكتروني للفرامل، مساعد الفرامل BA، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، فرمل طوارئ، ردار للرصد، فرامل يد إلكترونية، حساسات حركة، كاميرا 360 درجة.

 لكزس LX موديل 2025

كما تضم لكزس LX موديل 2025 ريموت وبصمة خارجية، بالإضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، مثبت سرعة، تحكم في أوضاع الجلوس كهربائيًا، خاصية التدليك والتدفئة والتبريد، ذاكر للمقاعد، شيفتات سرعة، تحكم في الأوامر الصوتية من خلال عجلة القيادة.

 لكزس LX موديل 2025

تحتوي لكزس LX موديل 2025 على شاشة داخلية تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، لوحة عدادات رقمية، شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة خلفية، نظام عرض الملاحة وعرض الخرائط، مكبرات صوتية، نوافذ كهربائية، فتحة سقف، جنوط، إضاءة LED.

أسعار السيارة لكزس LX موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة لكزسLX موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 578,220 ريال للفئة 600 Elite، وبسعر يبلغ 599,150 ريال للفئة 600 F-Sport، بينما تتراوح أسعار الفئة 600 VIP والفئة VIP BLACK بين 645,150 ريال و 652,050 ريال سعودي.

