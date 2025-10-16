تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة فى اول الليل مائل للبرودة فى اخره وفى الصباح الباكر.

الظواهر الجوية

وتسود شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومناطق من حلايب على فترات متقطعة. كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء و جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى مترين الاربع والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية .

اما بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

العاصمة الادارية 29 18

6 اكتوبر 29 18

بنهــــا 28 19

دمنهور 27 18

وادى النطرون 28 19

كفر الشيخ 27 18

المنصورة 28 19

الزقازيق 28 19

شبين الكوم 27 18

طنطا 26 18

دمياط 27 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 19

العريش 27 17

رفح 26 17

رأس سدر 28 20

نخل 27 13

كاترين 26 11

الطور 29 20

طابا 27 17

شرم الشيخ 32 24

الاسكندرية 27 18

العلمين 26 19

مطروح 26 17

السلوم 28 17

سيوة 28 16

رأس غارب 32 21

الغردقة 31 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 32 23

حلايب 30 25

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 29 18

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 30 16

سوهاج 32 19

قنا 36 20

الأقصر 37 21

أسوان 38 23

الوادى الجديد 33 20

أبوسمبل 39 23

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 39 28

المدينة 38 25

الرياض 34 21

المنامة 33 26

أبوظبى 35 27

الدوحة 36 26

الكويت 37 23

دمشق 27 09

بيروت 26 22

عمان 25 14

القدس 24 14

غزة 27 21

بغداد 35 22

مسقط 32 27

صنعاء 32 26

الخرطوم 39 29

طرابلس 29 22

تونس 25 17

الجزائر 22 17

الرباط 24 16

نواكشوط 36 25

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 19 05

إسطنبول 20 14

إسلام آباد 31 18

نيودلهى 33 20

جاكرتا 32 24

بكين 16 11

كوالالمبور 33 24

طوكيو 22 17

أثينا 23 13

روما 22 12

باريس 16 10

مدريد 23 13

برلين 14 09

لندن 17 11

مونتريال 11 04

موسكو 06 04

نيويورك 14 07

واشنطن 19 05

أديس أبابا 22 11