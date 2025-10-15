حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا آخر الليل

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في اخره وفى الصباح الباكر.

الظواهر الجوية غدا

ستسود شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من حلايب على فترات متقطعة.

كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين الاربع والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 28 19

العاصمة الادارية 29 18

6 أكتوبر 29 18

بنهــــا 28 19

دمنهور 27 18

وادي النطرون 28 19

كفر الشيخ 27 18

المنصورة 28 19

الزقازيق 28 19

شبين الكوم 27 18

طنطا 26 18

دمياط 27 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 19

العريش 27 17

رفح 26 17

رأس سدر 28 20

نخل 27 13

كاترين 26 11

الطور 29 20

طابا 27 17

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 27 18

العلمين 26 19

مطروح 26 17

السلوم 28 17

سيوة 28 16

رأس غارب 32 21

الغردقة 31 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 32 23

حلايب 30 25

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 29 18

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 30 16

سوهاج 32 19

قنا 36 20

الأقصر 37 21

أسوان 38 23

الوادي الجديد 33 20

أبو سمبل 39 23

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 39 28

المدينة 38 25

الرياض 34 21

المنامة 33 26

أبو ظبي 35 27

الدوحة 36 26

الكويت 37 23

دمشق 27 09

بيروت 26 22

عمان 25 14

القدس 24 14

غزة 27 21

بغداد 35 22

مسقط 32 27

صنعاء 32 26

الخرطوم 39 29

طرابلس 29 22

تونس 25 17

الجزائر 22 17

الرباط 24 16

نواكشوط 36 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 19 05

إسطنبول 20 14

إسلام آباد 31 18

نيودلهي 33 20

جاكرتا 32 24

بكين 16 11

كوالالمبور 33 24

طوكيو 22 17

أثينا 23 13

روما 22 12

باريس 16 10

مدريد 23 13

برلين 14 09

لندن 17 11

مونتريال 11 04

موسكو 06 04

نيويورك 14 07

واشنطن 19 05

أديس أبابا 22 11