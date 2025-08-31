قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس 2025 في الإمارات.. صور

صبري طلبه

تواصل العلامة اليابانية تويوتا من تعزيز تواجدها في السوق الإماراتي، بتقديم مجموعة متنوعة من السيارات، ومنها النسخة كورولا كروس 2025، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية الكروس أوفر صاحبة الفئة الواحدة.

مواصفات تويوتا كورولا كروس 2025 

تعتمد تويوتا كورولا كروس 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1800 سي سي مع تقنية هايبرد، بقوة إنتاجية بلغت 122 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

تويوتا كورولا كروس 2025 

تأتي السيارة تويوتا كورولا كروس 2025 بتقنية الجر الأمامي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة، مع معدل استهلاك اقتصادي للوقود بنسبة 4.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

أبعاد السيارة تويوتا كورولا كروس 2025

ترتكز السيارة تويوتا كورولا كروس 2025 على قاعدة عجلات بطول 2.640 م، وجنوط رياضية، مع نسبة طول إجمالية بلغت 4.460 م، و1.825 م للعرض الكلي، وبارتفاع 1.620 م، ومساحة تخزين خلفية تقدر بـ 407 لترات.

تويوتا كورولا كروس 2025 

تجيهزات تويوتا كورولا كروس 2025

تضم تويوتا كورولا كروس 2025 تجهيزت متعددة تتضمن، منبه النقاط العمياء، مساعد الفرامل BA، مانع الانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرمل، كاميرا خلفية، حساسات ركن، نوافذ كهربائية، سنتر لوك، إنذار، وسائد هوائية للحماية.

تحتوي تويوتا كورولا كروس 2025 على شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء مع فتحات خلفية، بصمة، فتحة سقف كهربائية، منفذ USB، بلوتوث، إضاءة خارجية بتقنية LED، مصابيح حادة الشكل.

سعر تويوتا كورولا كروس 2025 في الإمارات

تقدم تويوتا كورولا كروس 2025 في السوق الإماراتي بسعر 104,900 درهم.

