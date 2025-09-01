قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 90 ألف ريال.. أسعار إم جي 7 موديل 2025 في السعودية

إم جي 7 موديل 2025
إم جي 7 موديل 2025
صبري طلبه

تقدم إم جي الصينية سيارتها MG7 موديل 2025 في السوق السعودي، عبر 4 فئات من التجهيزات بأسعار تتراوح بين 90,750 ريال و118,750 ريال، وتعتمد هذه السيارة على مجموعة من المواصفات، والتي تتضمن القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تمتعها بعدد من وسائل الرفاهية والتحكم.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات السيارة إم جي 7 موديل 2025 في السعودية

مواصفات السيارة إم جي 7 موديل 2025 

تستمد إم جي 7 موديل 2025 قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 185 حصانًا، و300 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار DCT أوتوماتيك، إضافة إلى محرك اخر 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج 261 حصانًا، و405 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة 9 غيار أوتوماتيك.

إم جي 7 موديل 2025 

تحتوي إم جي 7 موديل 2025 على تجهيزات متنوعة تتضمن، نظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 4 و14 سماعة، كاميرا خلفية، كاميرا 360 درجة حسب الفئات، شاشة معلومات قياسها 12.3 بوصة، مع دعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، شاحن لاسلكي، فتحة سقف، مكيف هواء أوتوماتيك، شاشة عدادات 10.25 بوصة، إضاءة محيطة.

إم جي 7 موديل 2025 

تعتمد السيارة إم جي 7 موديل 2025 بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و19 بوصة، وتأتي السيارة بإضاءة LED، مصابيح ضباب، مع قاعدة عجلات بطول 2.778 مم، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة 4.884 مم، و1.889 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.447 مم.

إم جي 7 موديل 2025 

أسعار السيارة إم جي 7 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة إم جي 7 موديل 2025 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 90,750 ريال للفئة الأولى Standard 1.5T، بينما تقدم الفئة الثانية Delux 1.5T بسعر 100,750 ريال، وتتراوح أسعار الفئة الثالثة Comfort 2.0T       والفئة الرابعة Luxury 2.0T، بين 105,750 ريال و 118,750 ريال سعودي.

