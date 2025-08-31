أسعار ومواصفات كيا سورينتو موديل 2025 في السعودية

تقدم كيا الكورية الجنوبية، مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودية، منها العائلة الرياضية من فئة الـSUV متعددة الاستخدام، ومن أبرز هذه الإصدارات، السيارة سورينتو موديل 2025، والتي تبدأ أسعارها من 145,559 ريالا.

مواصفات كيا سورينتو موديل 2025

تعتمد السيارة كيا سورينتو موديل 2025 على محرك سداسي الأسطوانات 6 سلندر، بالإضافة إلى محرك هايبرد- حسب الفئة-، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

كيا سورينتو موديل 2025

تضم كيا سورينتو موديل 2025 مجموعة من التجهيزات، أبرزها، شاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية نفس القياس، ونظام صوتي ترفيهي يصل لـ 12 مكبرًا طراز BOSE.

كيا سورينتو موديل 2025

تحتوي كيا سورينتو موديل 2025 على كاميرا 360 درجة، حساسات حركة أمامية وخلفية حسب الفئة، تقنية كشف النقاط العمياء، تحديد المسار، وسائد هوائية متقدمة للحماية، مانع الانغلاق ABS للمكابح، برنامج التوزيع الإلكتروني EBD.

كيا سورينتو موديل 2025

زودت السيارة كيا سورينتو موديل 2025 بزر تشغيل وإيقاف المحرك، مصابيح بإضاءة LED، فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و19 بوصة، مرايات كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

أسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة كيا سورينتو موديل 2025 بعدد من الفئات بأسعار تبدأ من 145,559 ريالا للفئة الأولى، وبسعر 149,195 ريالا للفئة الثانية، و155,184 ريالا للفئة الثالثة، و165,238 ريالا سعودي للفئة الرابعة.

كيا سورينتو موديل 2025

بينما تتراوح أسعار الفئتين الخامسة والسادسة بين 169,195 ريالا و176,788 ريالا، أما الفئة السابعة فتقدم بسعر 187,163 ريالا، وبسعر 189,195 ريالا للفئة الثامنة، و209,622 ريالا للفئة +EX هايبرد.