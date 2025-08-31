قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من بيراميدز بعد هزيمة الأهلي في الدوري
هل يجوز تخصيص ليلة المولد النبوي بعبادة أو ذكر أو صلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
ترامب يُنهي مبكرًا حماية كامالا هاريس بعد تمديد سري من «بايدن»
مستلزمات المدارس بأسعار مُخفضة .. «الداخلية» تعلن خبرًا سارًا للمواطنين
«الغندور»: الإعلام الأهلاوي هاجمني بعد ما كشفت ضعف التحكيم بمباراة بيراميدز
سعر الدولار اليوم 31-8-2025
أسعار ومواصفات كيا سورينتو موديل 2025 في السعودية
دينا أبو الخير تحذر من مخاطر الرياء والشرك الخفي في الأعمال اليومية.. فيديو
استثمار في الإنسان وخدمة للمجتمع.. جامعة حلوان تطلق برنامجًا رائدًا لإدارة ورعاية المُسنين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
ياسر ريان: الزمالك أمامه فرصة ذهبية ضد دجلة لتوسيع فارق النقاط مع الأهلي
الأهلي يتفاوض مع مدرب الزمالك السابق لخلافة «ريبيرو» .. «الغندور» يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات كيا سورينتو موديل 2025 في السعودية

كيا سورينتو موديل 2025
كيا سورينتو موديل 2025
صبري طلبه

تقدم كيا الكورية الجنوبية، مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودية، منها العائلة الرياضية من فئة الـSUV متعددة الاستخدام، ومن أبرز هذه الإصدارات، السيارة سورينتو موديل 2025، والتي تبدأ أسعارها من 145,559 ريالا.

مواصفات كيا سورينتو موديل 2025

تعتمد السيارة كيا سورينتو موديل 2025 على محرك سداسي الأسطوانات 6 سلندر، بالإضافة إلى محرك هايبرد- حسب الفئة-، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

كيا سورينتو موديل 2025

تضم كيا سورينتو موديل 2025 مجموعة من التجهيزات، أبرزها، شاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية نفس القياس، ونظام صوتي ترفيهي يصل لـ 12 مكبرًا طراز BOSE.

كيا سورينتو موديل 2025

تحتوي كيا سورينتو موديل 2025 على كاميرا 360 درجة، حساسات حركة أمامية وخلفية حسب الفئة، تقنية كشف النقاط العمياء، تحديد المسار، وسائد هوائية متقدمة للحماية، مانع الانغلاق ABS للمكابح، برنامج التوزيع الإلكتروني EBD.

كيا سورينتو موديل 2025

زودت السيارة كيا سورينتو موديل 2025 بزر تشغيل وإيقاف المحرك، مصابيح بإضاءة LED، فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و19 بوصة، مرايات كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

أسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة كيا سورينتو موديل 2025 بعدد من الفئات بأسعار تبدأ من 145,559 ريالا للفئة الأولى، وبسعر 149,195 ريالا للفئة الثانية، و155,184 ريالا للفئة الثالثة، و165,238 ريالا سعودي للفئة الرابعة.

كيا سورينتو موديل 2025

بينما تتراوح أسعار الفئتين الخامسة والسادسة بين 169,195 ريالا و176,788 ريالا، أما الفئة السابعة فتقدم بسعر 187,163 ريالا، وبسعر 189,195 ريالا للفئة الثامنة، و209,622 ريالا للفئة +EX هايبرد.

كيا سورينتو كيا سورينتو كيا سورينتو موديل 2025 أسعار كيا سورينتو موديل 2025 أسعار كيا سورينتو موديل 2025 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

ترشيحاتنا

الشكلمة

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

حقيقة وفاة دونالد ترامب

أنباء وفاة دونالد ترامب تشعل السوشيال ميديا..وكلمة السر في هذا الدواء

ليلي أحمد زاهر

ليلى زاهر تنهار في أولى حلقات "هند".. وصدمة طلاق مفاجئ

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

فيديو

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد