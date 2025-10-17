قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق سيارة في ميدان الرماية.. صور
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
ملابس فاضحة في الشارع.. القبض على فتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
سياسية أمريكية لصدى البلد: وسام النيل يكرس زعامة مصر..والاستقرار يبدأ من القاهرة
اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

آية الجارحي

أسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 17-10-2025، في البنوك استقرت مع الاجازة الاسبوعية في البنوك..

أسعار الدولار اليوم 

يقدم موقع صدى سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار اليوم بنك نكست 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

 

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في المصرف المتحد 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي المصري  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

بنك مصر


سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار أبوظبي الأول  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك فيصل  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الاهلي المتحد  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في أبوظبي التجاري  47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس  47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول   47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصاردات   47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

