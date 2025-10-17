قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تفويله بالسعر القديم.. زحام على محطات الوقود بعد زيادة أسعار البنزين والسولار
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب مغرية تصل لـ28 ألف جنيه شهريًا
سعر البنزين الآن يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 .. اعرف الزيادة المرتقبة خلال ساعات
صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
توقعات بزيادة أسعار البنزين 3 جنيهات للتر خلال الساعات المقبلة .. تفاصيل
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
هات بوسة .. موقف طريف بين محمد فراج وزوجته بسنت شوقي بـ الجونة السينمائي
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار الآن وقرار زيادة مرتقب خلال ساعات
سوستة الفستان اتفتحت| يسرا تنقذ منة شلبي من موقف صادم بمهرجان الجونة
كواليس سقوط شاب يرتدي النقاب للتحرش بالسيدات بمستشفى أبو النمرس
غياب الدباغ ومنسي وشحاتة وكايد عن مباراة الزمالك وديكيداها بالكونفدرالية
أخبار البلد

2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة

عبد الخالق صلاح

أكدت مصادر في قطاع البترول لموقع صدى البلد الإخباري، أن الزيادة في سعر لتر البنزين بأنواعه والسولار ستكون 2 جنيه فقط لاغير .

ارتفاع أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين الآن في مصر

تواصل محطات الوقود في جميع المحافظات العمل بالأسعار الرسمية المعتمدة حتى الآن دون أي تعديل، حيث جاءت أسعار البنزين اليوم كما يلي:
- سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
- سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
- سعر لتر البنزين 80 أوكتان : 15.75 جنيهًا

سعر لتر السولار 15.5

هذه الأسعار ما زالت ثابتة منذ شهر أبريل الماضي.

يذكر أن الحكومة تبتت أسعار البنزين خلال الفترة السابقة لمدة 6 أشهر منذ أبريل الماضي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة هدفت إلى حماية المستهلك من آثار الارتفاعات المتلاحقة في أسعار النفط عالميًا. 

أسعار البنزين والتغيرات العالمية 

وقالت مصادر في قطاع البترول إن الزيادة المتوقعة تأتي استجابة لتغيرات الأسواق العالمية، حيث سجل خام برنت ارتفاعًا ملحوظًا ليتجاوز 63 دولارًا للبرميل، إلى جانب استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار، مما ضاعف من تكلفة استيراد المنتجات البترولية التي تعتمد عليها السوق المحلية.

وأكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن أي تعديل في الأسعار سيكون انعكاسًا طبيعيًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا من تكلفة الدعم لضمان توافر الوقود دون أزمات. 

آلية التسعير للبنزين 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن الهدف من تطبيق آلية التسعير التلقائي تحقيق توازن واقعي بين الأسعار العالمية والتكلفة المحلية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.

وأوضح نصر أن الحكومة تتابع بدقة تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، مؤكدًا أن قرارات التسعير الجديدة ستتم وفق دراسات دقيقة تضمن استمرار استقرار السوق وتوافر المنتجات البترولية بالكميات المناسبة دون أي اختناقات.

