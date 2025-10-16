معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يحتفل بأكبر دفعة خريجي دراسات عليا في تاريخه

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جاذبة للاستثمار.. النائب محمد أبو العينين: أفريقيا من أغنى قارات العالم وتتمتع بثروات هائلة
قيادي بحركة فتح: الهلال الأحمر المصري يدير عمليات الإغاثة في غزة باحترافية
الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يمنع إرسال المساعدات إلى غزة
النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي
ترامب يهدد حماس: سنقتلكم إن لم توقفوا عمليات الإعدام في غزة
أروى جودة تعلن عن موعد زفافها
أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
شهد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية حفلًا مهيبًا ومزدوجًا للاحتفاء بالتميز الإداري والعلمي، حيث أقام المعهد أول حفل تكريم لخريجي درجتي الماجستير والدكتوراه، وهي الدفعة الأكبر في تاريخه، حيث بلغ عدد الخريجين المكرمين 83 خريجًا وخريجة للعام الجامعي 2024/2025.

 كما كرم المعهد نخبة من الإداريين المتميزين والفريق القائم على ملف "حافز التميز الحكومي"، وذلك بعد الإنجاز البارز بحصول المعهد على جائزة التميز الحكومي على مستوى الجامعة.

أقيم الحفل تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية والأستاذ الدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي وبحضور كوكبة من قيادات الجامعة والمعهد، يتقدمهم: الأستاذ الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور غادة علي حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب الأستاذ الدكتور هاني عبد المجيد وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور إيمان عبد السميع وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

في كلمته، أعرب الأستاذ الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي، عن فخره وسعادته بهذا اليوم التاريخي. وقال: "هذا الحفل هو رسالة واضحة بأن التميز هو عنوان المرحلة القادمة للمعهد. إن تكريم 83 خريجًا من الماجستير والدكتوراه يمثل طفرة غير مسبوقة في البحث العلمي، تعكس جهود أساتذتنا الباحثين، كما أن حصولنا على جائزة التميز الحكومي هو شهادة على كفاءة فريقنا الإداري الذي يعمل بتناغم ليضمن أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة."

ومن جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالدور الحيوي للمعهد. 

وصرح قائلًا: "معهد الكبد القومي لا يكتفي بالجانب العلاجي والبحثي فحسب، بل يساهم بفعالية في تنمية المجتمع. هؤلاء الخريجون هم كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة الفاعلة في خطط التنمية الشاملة، ونتمنى أن ينعكس تميز الإداريين على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمجتمع."

فيما أكدت الأستاذ الدكتور غادة علي حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على الدعم اللامحدود للبحث العلمي بالمعهد. وقالت: "هذا العدد الكبير من خريجي الدراسات العليا هو دليل على الخطة الطموحة للجامعة لدعم الباحثين. نحن ملتزمون بتوفير البيئة الداعمة لإنتاج بحوث علمية ذات صلة بتحديات الرعاية الصحية، خاصة في مجال أمراض الكبد، وهذه الدفعة الكبيرة تشعل حماسنا للمزيد من الإنجازات الأكاديمية."

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير والدروع على الخريجين والإداريين المكرمين، في أجواء احتفالية عكست تقدير المعهد لجهود أبنائه في كل المجالات.

