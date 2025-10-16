معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يحتفل بأكبر دفعة خريجي دراسات عليا في تاريخه

شهد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية حفلًا مهيبًا ومزدوجًا للاحتفاء بالتميز الإداري والعلمي، حيث أقام المعهد أول حفل تكريم لخريجي درجتي الماجستير والدكتوراه، وهي الدفعة الأكبر في تاريخه، حيث بلغ عدد الخريجين المكرمين 83 خريجًا وخريجة للعام الجامعي 2024/2025.

كما كرم المعهد نخبة من الإداريين المتميزين والفريق القائم على ملف "حافز التميز الحكومي"، وذلك بعد الإنجاز البارز بحصول المعهد على جائزة التميز الحكومي على مستوى الجامعة.

أقيم الحفل تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية والأستاذ الدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي وبحضور كوكبة من قيادات الجامعة والمعهد، يتقدمهم: الأستاذ الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور غادة علي حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب الأستاذ الدكتور هاني عبد المجيد وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور إيمان عبد السميع وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

في كلمته، أعرب الأستاذ الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي، عن فخره وسعادته بهذا اليوم التاريخي. وقال: "هذا الحفل هو رسالة واضحة بأن التميز هو عنوان المرحلة القادمة للمعهد. إن تكريم 83 خريجًا من الماجستير والدكتوراه يمثل طفرة غير مسبوقة في البحث العلمي، تعكس جهود أساتذتنا الباحثين، كما أن حصولنا على جائزة التميز الحكومي هو شهادة على كفاءة فريقنا الإداري الذي يعمل بتناغم ليضمن أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة."

ومن جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالدور الحيوي للمعهد.

وصرح قائلًا: "معهد الكبد القومي لا يكتفي بالجانب العلاجي والبحثي فحسب، بل يساهم بفعالية في تنمية المجتمع. هؤلاء الخريجون هم كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة الفاعلة في خطط التنمية الشاملة، ونتمنى أن ينعكس تميز الإداريين على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمجتمع."

فيما أكدت الأستاذ الدكتور غادة علي حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على الدعم اللامحدود للبحث العلمي بالمعهد. وقالت: "هذا العدد الكبير من خريجي الدراسات العليا هو دليل على الخطة الطموحة للجامعة لدعم الباحثين. نحن ملتزمون بتوفير البيئة الداعمة لإنتاج بحوث علمية ذات صلة بتحديات الرعاية الصحية، خاصة في مجال أمراض الكبد، وهذه الدفعة الكبيرة تشعل حماسنا للمزيد من الإنجازات الأكاديمية."

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير والدروع على الخريجين والإداريين المكرمين، في أجواء احتفالية عكست تقدير المعهد لجهود أبنائه في كل المجالات.