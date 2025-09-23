أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

تزداد عمليات البحث عن أسعار البنزين اليوم ، خاصة مع اقتراب موعد إجتماع لجنة التسعير الخاصة بالمواد البترولية.

وتشهد أسعار الوقود في مصر اليوم استقرارًا مستمرًا دون أي تغييرات عن الأسعار السابقة التي تم تحديدها في أبريل 2025.

استقرار أسعار البنزين في مصر

أعلنت الحكومة استمرار العمل بالأسعار الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل دون أي تعديل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

اسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز والمازوت

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

هل توجد زيادة في أسعار البنزين؟

أوضح رئيس الوزراء خلال لقائه مع عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية منذ أسبوعين، أن هناك خطوات واضحة جدا في خطة الإصلاح التي تم وضعها، وأضاف أن الزيادة المقررة التي تعهدنا انها لن تتم قبل 6 أشهر، والمتوقعة في أكتوبر القادم، فاذا استمرت المعدلات فيما يتعلق بالأسعار، فمن الوارد ان تكون هذه الزيادة هي الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية، مؤكدا انه بعد هذه الزيادة سيظل هناك دعم لسعر السولار.

موعد إجتماع لجنة التسعير

ومن المقرر أن تعقد لجنة التسعير الخاصة بالمواد البترولية إجتماعها الدوري في أكتوبر المقبل، والذي كان من المقرر في يوليو الماضي لكن تم تأجيله لمدة 3 أشهر إضافية.

وبذلك يستمر العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل 2025 حتى أكتوبر، بما يضمن استقرار أسعار البنزين اليوم وعدم تحميل المواطنين أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة.



أسعار النفط عالمياً

شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وذلك في ظل توقعات بزيادة المعروض النفطي بعد استئناف خطوط أنابيب نفطية مهمة في منطقة الشرق الأوسط. هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع ضعف الطلب العالمي على النفط وتغيرات في أسواق الطاقة مثل زيادة استخدام السيارات الكهربائية.