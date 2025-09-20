قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في وقتٍ يشهد فيه العالم تغيرات كبيرة في أسعار الطاقة، وبينما يترقب المواطن المصري أي تغيّرات تمس أسعار الوقود، كشف أحد أبرز خبراء الطاقة في مصر تفاصيل الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أن القرار مؤجل عمدًا بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، لكنه قادم في أكتوبر بشكل نهائي، حسب ما أكده رئيس الوزراء.

 لجنة التسعير.. وكيف تُحدد أسعار الوقود؟

قال الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن لجنة تسعير المواد البترولية تجتمع بشكل دوري كل 3 أشهر لتحديد الأسعار الجديدة للبنزين والسولار بناءً على المعادلة السعرية العالمية، والتي تعتمد على:

متوسط أسعار خام برنت عالميًا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تكلفة النقل والتكرير

وأوضح أن اللجنة كانت قد أقرت زيادة بنحو 10% في آخر تسعيرة، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار استثنائي بتأجيل التسعيرة التالية، بحيث تكون كل 6 أشهر بدلًا من 3، دعمًا للاستقرار المعيشي.

 5 أشهر بدون زيادة.. والقرار في أكتوبر

وأكد عرفات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار البنزين والسولار لم تتغير منذ 11 أبريل الماضي، أي لما يقرب من خمسة أشهر كاملة، وهو أمر نادر في ظل موجة الزيادات العالمية.

وكشف أن الزيادة القادمة في أكتوبر ستكون الأخيرة وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على إعادة هيكلة منظومة الدعم بشكل تدريجي، دون الإضرار بمحدودي الدخل.

الزيادة لا تعني إلغاء الدعم

رغم ما تحمله كلمة "زيادة" من قلق لدى المواطنين، شدّد أستاذ هندسة البترول على أن الزيادة المنتظرة لا تعني رفع الدعم بالكامل، مؤكدًا أن الدولة ستظل تتحمل جزءًا من تكلفة الوقود، خاصة السولار، الذي يعتمد عليه قطاع النقل العام والزراعة.

وقال:"الحكومة حتى بعد تطبيق الزيادة القادمة، ستواصل دعم المواد البترولية... المسألة ليست تحريرًا كاملاً للأسعار، بل إعادة ضبط بما لا يرهق ميزانية الدولة ولا المواطن".

 تأثير أسعار البنزين على الكهرباء

ربط عرفات بين تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وبين ملف الوقود، موضحًا أن أغلب محطات الكهرباء تعتمد على السولار والمازوت في عملية التوليد، وبالتالي فإن أي تعديل في تسعيرة الوقود ينعكس مباشرة على تكلفة إنتاج الكهرباء.

وأشار إلى أن الحكومة قررت تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لأجل غير مسمى، رغم أن التسعيرة الجديدة للكهرباء كانت مقررة في العام المالي الحالي، لكن مراعاةً للظروف المعيشية تم تأجيل القرار لحين استقرار أسعار الطاقة.

 التزامات دولية وحماية اجتماعية

تأتي هذه التعديلات في إطار التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي فيما يخص إعادة هيكلة الدعم، لكن الدولة حريصة في الوقت ذاته على توفير برامج حماية اجتماعية للفئات المتضررة، مثل:

بطاقات التموين

مبادرات الدعم النقدي (تكافل وكرامة)

تثبيت أسعار الغاز للمخابز والمصانع

سعر الوقود أسعار الوقود الوقود اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

ترشيحاتنا

ملك إسبانيا وزوجته

لجنة تسويق السياحة: زيارة ملك إسبانيا للأقصر تؤكد الأمن والاستقرار

ملك إسبانيا وزوجته

صدى رائع.. تفاصيل زيارة ملك إسبانيا وزوجته لـ الأقصر

جانب من الفعاليات

الرئيس السيسي يستقبل نظيره السنغافوري لبحث سبل تعميق الشراكة بين البلدين

بالصور

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2

ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل دير جيست

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد