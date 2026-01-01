قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
ما هو النظام التعليمى المُطبق في المدارس المصرية اليابانية ؟.. تفاصيل كاملة
يقظة طبيبة تكشف الخطر في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ رضيعة من موت محقق بلدغة عقرب في سوهاج
حلم قديم يتحول إلى واقع.. موعد تشتغيل محطة الضبعة النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البيض والدواجن والأسماك واللحوم الحمراء.. مفاجأة سارة للمصريين

البيض والدواجن
البيض والدواجن
البهى عمرو

يتابع المصريون أسعار السلع مع بداية العام الجديد، وتحديا البيض والدواجن والأسماك واللحوم الحمراء، والجميع يريد معرفة ما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي به، وخطة الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

 وقال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن عام 2025 كان عاماً حافلاً بالأحداث والتحديات، وشهد في الوقت نفسه تحقيق إنجازات كبيرة في ملف الاكتفاء الذاتي الزراعي.

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف في حواره ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر نجحت في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من بيض المائدة والدواجن البيضاء، ونحو 90% من الأسماك، وحوالي 60% من اللحوم الحمراء، وهو ما يُعد إنجازاً مهماً بنهاية عام 2025.

وأوضح جاد أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت نحو 9 ملايين طن خلال العام، بزيادة تقارب 800 ألف طن عن العام السابق، مع فتح 25 سوقاً جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وهو ما يعكس الثقة الدولية في جودة المنتج المصري.

الدواجن

وذكر، أن العام شهد تحقيق أرقام غير مسبوقة، من بينها وصول معدل توريد القمح إلى 4 ملايين طن لأول مرة، وبلوغ حجم إنتاج القمح نحو 10 ملايين طن، إلى جانب تصدر الأرز المصري المركز الأول عالمياً في الإنتاجية، واحتلال مصر المركز الرابع عالمياً في إنتاجية فدان القمح.

وفي هذا الإطار، أكد محمود سليمان عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن الأسواق المصرية بها زيادة في عدد الدواجن المعروضة، وهذا الأمر يعتبر سببا رئيسيا في خفض الأسعار بالأسواق.

الدواجن

وأضاف عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك خسائر كبيرة في المزارع، وأن المنتجين يتحملون فارق السعر، وأن الأزمات التي حدثت من قبل في الدواجن لن تتكرر.

ولفت إلى أن الإنتاج في عام 2022، كان قليل، وأن هذا تسبب في رفع الأسعار حتى عام 2024 وصل سعر كيلو الدواجن لـ 100 جنيه، وبعد العمل على ذلك انخفض سعر الدواجن الآن وسجل في المزرعة 55 جنيها.

وأوضح أن أسعار الدواجن خلال عامي 2026 و2027 ستكون مستقرة، لن ترتفع لآن هناك زيادة في دورات الإنتاج التي تستمر لمدة عامين.

الأسعار لن ترتفع خلال شهر رمضان
وردا على سؤال هل أسعار الدواجن سترتفع في شهر رمضان، وقال إن الأسعار لن ترتفع خلال شهر رمضان، وأن سعر الدواجن في رمضان قد تسجل في المزرعة 65 جنيها، وأن هذا الرقم لن يكون مرتفعا.

أكد محمود سليمان عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن تمثل الخيار الأرخص للحصول على البروتين بالنسبة للمواطن المصري، مما يجعلها حلاً مهماً لأزمة كبيرة تواجهه، ولهذا السبب، تعرف الدواجن بين الناس بأنها بروتين الغلابة.

وأضاف عضو اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج «بلدنا اليوم»أنه في الفترة الأخيرة أصبحت الدواجن مصدر البروتين الأول في العالم لجميع المواطنين؛ وذلك لرخص سعرها.
 

تكلفة كيلو الدواجن


أشار إلى أن تكلفة كيلو الدواجن في مصر الآن تتراوح بين 65 لـ 75 جنيها، لكنها تباع بأقل من سعر التكلفة للمواطنين بالمحلات، لافتا إلى أن كيلو الدواجن يستهلك 3 كيلو علف.

ولفت إلى أن المتحكم في سعر الدواجن يكون العرض والطلب، وهي لم ترتفع، والأسعار الآن أقل من سعر التكلفة، وهو أمر يسبب مشكلات للمربين والمنتجين.

البيض الدواجن الأسماك اللحوم اللحوم الحمراء الزراعة وزارة الزراعة أسعار الدواجن البيض والدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس بدر يقوم بجولة ميدانية لمتابعة سير أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق.. صور

حماية المستهلك

حصاد حماية المستهلك 2025| 9,436 حملة.. ضبط 584.5 طن سلع.. وحل 96% من الشكاوى

قطع المياه

انقطاع المياه عن منطقة الزمالك صباح السبت

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد