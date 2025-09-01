الأسعار بتنزل.. اركب سيارة توب لاين أوتوماتيك 2022

شهد السوق المصري للسيارات المستعملة، بعض الانخفاضات السعرية الملحوظة خلال الفترة الأخيرة لعدد من الإصدارات، والتي تتنوع بحسب الفئة والموديل، إلى جانب اختلاف التصميمات والقدرات الفنية وبلد المنشأ.

وظهرت السيارة سوزوكي سويفت ديزاير في سوق السيارات المستعملة ضمن موديلات 2022، بقيمة قدرها 590 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، إضافة إلى قطع السيارة مسافة لا تتخطى 60 ألف كيلومتر.

سوزوكي ديزاير

وينصح الخبراء دومًا جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية مقارنة الأسعار حسب الموديل والفئة، بالإضافة إلى الكشف الشامل الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، للتأكد من سلامة السيارة وتطبيق معادلة قيمة مقابل سعر.

مواصفات سوزوكي ديزاير

تعتمد السيارة سوزوكي ديزاير على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1200 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك الأداء 4 غيار، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 85 حصان، و113 نيوتن متر من عزم الدوران.

وبهذه القدرات الفنية تستغرق السيارة سوزوكي ديزاير حوالي 13.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، مع الاعتماد فنيًا على تقنية الجر الأمامي للعجلات.

وزودت السيارة سوزوكي ديزاير بفرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية ثنائية للمقاعد الأمامية، إضافة إلى قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، مكيف هواء.

وتضم ايضا سوزوكي ديزاير مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، عجلة قيادة مالتي فانكشن للتحكم في الأوامر الصوتية، نوافذ كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مصابيح ضباب، جنوط.