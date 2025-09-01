قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي استهدف غزة
اعترافات أم سجدة في قضية التحريض على الفسق وغسيل الأموال: الفيديوهات هزار
دعاء شهر سبتمبر .. اللهم ارزقنا خيره واكفنا شره
أمريكا توجه سفاراتها برفض تأشيرات لحاملي الجوازات الفلسطينية
عقد الإيجار وبيان بالمرافق.. مي عبد الحميد تكشف أهم الشروط للتقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
الإسكان الإجتماعي: أقصى قيمة إيجارية في قانون الإيجار القديم ستكون 1000 جنيه
مي عبد الحميد: قمنا بعمل العديد من برامج الإسكان الاجتماعي ونجحنا في تجاوز المليون وحدة
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الإثنين 1 سبتمبر 2025
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة وأمطار ورياح مثيرة للرمال
خلاف انتهاء المدة.. حالات تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم
هل النوم أمام المرآة ليلا يعرضك لمس الجن؟.. 4 حقائق ينبغي معرفتها
الأسعار بتنزل.. اركب سيارة توب لاين أوتوماتيك 2022

صبري طلبه

شهد السوق المصري للسيارات المستعملة، بعض الانخفاضات السعرية الملحوظة خلال الفترة الأخيرة لعدد من الإصدارات، والتي تتنوع بحسب الفئة والموديل، إلى جانب اختلاف التصميمات والقدرات الفنية وبلد المنشأ.

وظهرت السيارة سوزوكي سويفت ديزاير في سوق السيارات المستعملة ضمن موديلات 2022، بقيمة قدرها 590 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، إضافة إلى قطع السيارة مسافة لا تتخطى 60 ألف كيلومتر.

وينصح الخبراء دومًا جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية مقارنة الأسعار حسب الموديل والفئة، بالإضافة إلى الكشف الشامل الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، للتأكد من سلامة السيارة وتطبيق معادلة قيمة مقابل سعر.

مواصفات سوزوكي ديزاير

تعتمد السيارة سوزوكي ديزاير على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1200 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك الأداء 4 غيار، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 85 حصان، و113 نيوتن متر من عزم الدوران.

وبهذه القدرات الفنية تستغرق السيارة سوزوكي ديزاير حوالي 13.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، مع الاعتماد فنيًا على تقنية الجر الأمامي للعجلات.

وزودت السيارة سوزوكي ديزاير بفرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية ثنائية للمقاعد الأمامية، إضافة إلى قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، مكيف هواء.

وتضم ايضا سوزوكي ديزاير مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، عجلة قيادة مالتي فانكشن للتحكم في الأوامر الصوتية، نوافذ كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مصابيح ضباب، جنوط.

