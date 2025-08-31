قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات الزمالك عن لقاء وادي دجلة اليوم.. عواد وشحاتة الأبرز
عمرو الدردير:حزين للحالة اللي وصلها الأهلي
لازم ياخد أول طيارة على إسبانيا.. إبراهيم سعيد يُهاجم «ريبيرو»
حكم توزيع حلوى المولد من الزكاة .. دار الإفتاء توضح
إجتماع عاجل لوزير التعليم بمديري المدارس الثانوي لمناقشة آخر استعدادات بدء الدراسة
الأمان الوظيفي ورفع الأجور.. كيف يُعيد قانون العمل الجديد صياغة العلاقة بين «العامل» وصاحب العمل؟
للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر
بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي
لكسر الحصار | من برشلونة إلى غزة: اليوم انطلاق أسطول التضامن العالمي بقيادة «جريتا ثونبرج»
«الموسم طويل والمسئولية كبيرة».. إبراهيم سعيد يوجّه نصائح للاعبي الأهلي بعد خسارة بيراميدز
أول تعليق من بيراميدز بعد هزيمة الأهلي في الدوري
أخبار السيارات

أخبار السيارات| سيارات يابانية زيرو تبدأ من 645 ألف جنيه..فيات تيبو 2020 فبريكا أوتوماتيك بهذا السعر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات


5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر .. تبدأ من 645 ألف جنيه
يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات التي تحمل العلامة اليابانية، حيث تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، إضافة إلى تنوع الأسعار، والتصميمات الداخلية او الخارجية.

سيارة رياضية من أعلى فئة 2022.. بأقل سعر للمستعمل
يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، مجموعة من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدن، أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام والكروس أوفر، منها السيارة الصينية شانجان CS 15موديل 2022.

أرخص سيارة تقدمها لكزس في السوق السعودي .. أسعار ومواصفات
تقدم لكزس باقة من السيارات المتنوعة في السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات والاسعار، وتعد السيارة NX من أرخص إصدارات العلامة في السوق السعوي، عن فئة الكروس أوفر، حيث تبدأ أسعارها من 215,165 ريال.

فيات تيبو 2020 فبريكا أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
تعتبر سيارة فيات تيبو من أشهر إصدارت العلامة الإيطالية التي طرحت في السوق المصري، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة وسط الفئة الاقتصادية، مع طرحها بنوعين من التصميمات إما السيدان أو الهاتشباك، مع باقة من الفئات.

بتصميم أقرب من مرسيدس AMG.. الظهور الأول لـ جيلي جالاكسي ستار 6| صور
ظهرت الصور الرسمية الأولى للسيارة جيلي جالاكسي ستار 6، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الفاخرة، والتي قدمت بتصميم خارجي رائع يجمع بين فخامة سيارات مرسيدس AMG، وإطلالة انفينيتي الشهيرة، حيث تتشابه معهم إلى حد كبير ولكن على الطريقة الصينية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

سيارة

مواصفات سيارة سيتي راي الجديدة

جوجل

بداية متعثرة لهاتف جوجل الجديد.. شكاوى متعددة من المشترين الأوائل لـ Pixel 10

آبل

هل تجبر ساعة أبل القادمة شركات الاتصالات الأمريكية على إطلاق شبكات الجيل الخامس؟

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

