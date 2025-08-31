أخبار السيارات| سيارات يابانية زيرو تبدأ من 645 ألف جنيه..فيات تيبو 2020 فبريكا أوتوماتيك بهذا السعر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات



5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر .. تبدأ من 645 ألف جنيه

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات التي تحمل العلامة اليابانية، حيث تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، إضافة إلى تنوع الأسعار، والتصميمات الداخلية او الخارجية.

سيارة رياضية من أعلى فئة 2022.. بأقل سعر للمستعمل

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، مجموعة من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدن، أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام والكروس أوفر، منها السيارة الصينية شانجان CS 15موديل 2022.

أرخص سيارة تقدمها لكزس في السوق السعودي .. أسعار ومواصفات

تقدم لكزس باقة من السيارات المتنوعة في السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات والاسعار، وتعد السيارة NX من أرخص إصدارات العلامة في السوق السعوي، عن فئة الكروس أوفر، حيث تبدأ أسعارها من 215,165 ريال.

فيات تيبو 2020 فبريكا أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل

تعتبر سيارة فيات تيبو من أشهر إصدارت العلامة الإيطالية التي طرحت في السوق المصري، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة وسط الفئة الاقتصادية، مع طرحها بنوعين من التصميمات إما السيدان أو الهاتشباك، مع باقة من الفئات.

بتصميم أقرب من مرسيدس AMG.. الظهور الأول لـ جيلي جالاكسي ستار 6| صور

ظهرت الصور الرسمية الأولى للسيارة جيلي جالاكسي ستار 6، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الفاخرة، والتي قدمت بتصميم خارجي رائع يجمع بين فخامة سيارات مرسيدس AMG، وإطلالة انفينيتي الشهيرة، حيث تتشابه معهم إلى حد كبير ولكن على الطريقة الصينية.