الآلاف يتظاهرون في مدن الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء حرب غزة
بيراميدز يصعق الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري
في حفل عائلي.. بيومي فؤاد يحتفل بعقد قران نجله
وزير الأوقاف يهنئ الشيخ محمد حشاد بفوزه في انتخابات نقابة القراء
اختصاصات مجلس الشيوخ بعد انتهاء أخر جولات الانتخابات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أرخص سيارة تقدمها لكزس في السوق السعودي .. أسعار ومواصفات

لكزس NX موديل 2025
لكزس NX موديل 2025
صبري طلبه

تقدم لكزس باقة من السيارات المتنوعة في السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات والاسعار، وتعد السيارة NX من أرخص إصدارات العلامة في السوق السعوي، عن فئة الكروس أوفر، حيث تبدأ أسعارها من 215,165 ريال.

مواصفات لكزس NX موديل 2025

تستمد لكزس NX موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطونات سعة 2400 سي سي، أو 2500 هايبرد، بقوة تتراوح بين 275 و240 حصانًا، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك أو CVT.

لكزس NX موديل 2025

تضم السيارة لكزس NX موديل 2025 فرامل يد كهربائية أوتوهولد، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 14 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندريد أوتو، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيك، وشاحن لاسلكي للهواتف.

لكزس NX موديل 2025

زودت أيضًا لكزس NX موديل 2025 بمقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، إضاءة داخلية، قفل مركزي، إنذار مانع للسرقة، بصمة تشغيل.

لكزس NX موديل 2025

تأتي لكزس NX موديل 2025 بوسائد هوائية للحماية من الصدمات، كاميرا للرصد والمتابعة، تقنية تحديد المسار، كشف النقاط العمياء، حساسات حركة أمامية وخلفية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مثبت محدد سرعة، خاصية الثبات الالكتروني.

لكزس NX موديل 2025

أسعار السيارة لكزس NX موديل 2025 في السعودية 

تبدأ أسعار لكزس NX موديل 2025 من 215,165  ريال للفئة Elegant AA، وبسعر 256,887  ريال للفئة Excellence+ CC، بينما تتراوح أسعار الفئة F-Sport FF والفئة 350h Hybrid  AH بين 258,704 ريال و 221,720 ريال، ويصل سعر الفئة Hybrid Executive HH إلى 270,917 ريال سعودي.

