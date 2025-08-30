أرخص سيارة تقدمها لكزس في السوق السعودي .. أسعار ومواصفات

تقدم لكزس باقة من السيارات المتنوعة في السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات والاسعار، وتعد السيارة NX من أرخص إصدارات العلامة في السوق السعوي، عن فئة الكروس أوفر، حيث تبدأ أسعارها من 215,165 ريال.

مواصفات لكزس NX موديل 2025

تستمد لكزس NX موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطونات سعة 2400 سي سي، أو 2500 هايبرد، بقوة تتراوح بين 275 و240 حصانًا، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك أو CVT.

لكزس NX موديل 2025

تضم السيارة لكزس NX موديل 2025 فرامل يد كهربائية أوتوهولد، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 14 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندريد أوتو، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيك، وشاحن لاسلكي للهواتف.

لكزس NX موديل 2025

زودت أيضًا لكزس NX موديل 2025 بمقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، إضاءة داخلية، قفل مركزي، إنذار مانع للسرقة، بصمة تشغيل.

لكزس NX موديل 2025

تأتي لكزس NX موديل 2025 بوسائد هوائية للحماية من الصدمات، كاميرا للرصد والمتابعة، تقنية تحديد المسار، كشف النقاط العمياء، حساسات حركة أمامية وخلفية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مثبت محدد سرعة، خاصية الثبات الالكتروني.

لكزس NX موديل 2025

أسعار السيارة لكزس NX موديل 2025 في السعودية

تبدأ أسعار لكزس NX موديل 2025 من 215,165 ريال للفئة Elegant AA، وبسعر 256,887 ريال للفئة Excellence+ CC، بينما تتراوح أسعار الفئة F-Sport FF والفئة 350h Hybrid AH بين 258,704 ريال و 221,720 ريال، ويصل سعر الفئة Hybrid Executive HH إلى 270,917 ريال سعودي.