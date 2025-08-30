فيات تيبو 2020 فبريكا أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل

تعتبر سيارة فيات تيبو من أشهر إصدارت العلامة الإيطالية التي طرحت في السوق المصري، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة وسط الفئة الاقتصادية، مع طرحها بنوعين من التصميمات إما السيدان أو الهاتشباك، مع باقة من الفئات.

مواصفات السيارة فيات تيبو 2020

تعتمد فيات تيبو 2020 على محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 110 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

فيات تيبو 2020

تضم السيارة فيات تيبو 2020 تجهيزات متنوعة تتضمن مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء يدوي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن خلفية، نظام صوتي ترفيهي، إنذار مانع للسرقة، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.

فيات تيبو 2020

زودت فيات تيبو 2020 بنظام إيموبليزر، وسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية السائق والمقعد الأمامي من الصدمات، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرمل EBD، نظام الثبات الالكتروني، ريموت للتحكم في فتح وغلق السيارة، قفل مركزي للأبواب.

فيات تيبو 2020

سعر فيات تيبو 2020 في سوق المستعمل

ظهرت السيارة فيات تيبو 2020 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 650 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء سيارة متسعملة بأهمية مقارنة متوسط الاسعار وفقًا للموديل والحالة، إلى جانب أهمية الفحص الشامل.