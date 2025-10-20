ما هو عقد الزواج الشرعي؟.. الإفتاء: تتآلف قلوب الأزواج بـ3 أمور

لاشك أنه ينبغي معرفة ما هو عقد الزواج الشرعي ؟، خاصة وأنه من أهم الروابط التي اعتنت بها الشريعة الإسلامية ، حيث إنه اللبنة الأولى لبناء المجتمع بل والأمة الإسلامية، ومن ثم ينبغي معرفة ما هو عقد الزواج الشرعي ؟.

ما هو عقد الزواج الشرعي

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزواج مِن أخصِّ العقود في الشريعة الإسلامية وأكثرها أهمية؛ فاستحق بذلك أن يكون مِن أَوْلَى العقود وأوَّلها في أهمية وضرورة تعلم أحكامه، والوقوف على حقيقته وما يلزم لدوامه واستقراره.

وأوضحت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال : ما هو عقد الزواج الشرعي ؟ ، بأن الشريعة الإسلامية حرصت على إبراز مكانة عقد الزواج وأهميته، فغلَّفته ببريق من المعاني الطيبة التي تتألف بها القلوب وتحرص عليها الأنفس.

وتابعت: وأحاطته بسياج من الأوامر والنواهي التي تضمن بها نجاحه واستمراره وإثمار أهدافه، إذ إن الزواج في الإسلام ليس فقط شراكة اجتماعية وجسدية وفكرية بين رجل وامرأة؛ بل هو لبنة أساسية في بنيان المجتمع كله فلا ينصلح إلا بصلاحها ولا يفسد إلا بفسادها.

أمور تتألف بها قلوب الأزواج

وأشارت إلى أنه قد حرصت الشريعة على إبراز عددٍ من المعاني الطيبة تتألف بها قلوب الأزواج ، ومنها: