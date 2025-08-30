بتصميم أقرب من مرسيدس AMG.. الظهور الأول لـ جيلي جالاكسي ستار 6| صور

ظهرت الصور الرسمية الأولى للسيارة جيلي جالاكسي ستار 6، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الفاخرة، والتي قدمت بتصميم خارجي رائع يجمع بين فخامة سيارات مرسيدس AMG، وإطلالة انفينيتي الشهيرة، حيث تتشابه معهم إلى حد كبير ولكن على الطريقة الصينية.

جيلي جالاكسي ستار 6

تصميم جيلي جالاكسي ستار 6 يخطف الأنظار

التصميم المميز لسيارة جيلي جالاكسي ستار 6 هو أهم الصفات التي نتحدث عنها، خاصة أن القدرات الفنية مازالت لم تكشف عن نفسها بعد، أما عن واجهة السيارة وتصميمها الخارجي فيفصح عن الكثير من أسرار هذه السيارة الجديدة.

جيلي جالاكسي ستار 6

واجهة السيارة جيلي جالاكسي ستار 6 تأتي بشبكة أمامية كبيرة مستوحاه من Panamericana التي تتعلق بطرازات AMG، مع لمسات من الكروم، إضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل اقرب إلى تصميمات إنفينيتي Q50.

جيلي جالاكسي ستار 6

وتأتي السيارة جيلي جالاكسي ستار 6 بمدخل هواء رياضي اقرب إلى إصدار مرسيدس C-Class AMG Line، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية قياسها 17 إنش، مع شريط ضوئي LED بالجزء الخلفي، وعواكس إضاءة خلفية، بالإضافة إلى لمسات انسيابية تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

جيلي جالاكسي ستار 6

المواصفات والسعر المتوقع

تشير بعض التوقعات أن السيارة ستأتي بنظام هايبرد Thor EM-i Hybrid، بمحرك 1500 سي سي بنزين واخر كهربائي، مع خيارات للبطارية، أما عن السعر المتوقع فمن الممكن أن يتراوح بين 81,800 و117,800 يوان صيني، أو ما يعادل 11,400 أو16,500 دولار أمريكي.