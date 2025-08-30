قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
وزير النقل يتوجه لموقع حادث قطار مطروح.. والسكة الحديد تكشف التفاصيل
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
الحبس 6 أشهر اليوتيوبر هشام المصري بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
بتصميم أقرب من مرسيدس AMG.. الظهور الأول لـ جيلي جالاكسي ستار 6| صور

صبري طلبه

ظهرت الصور الرسمية الأولى للسيارة جيلي جالاكسي ستار 6، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الفاخرة، والتي قدمت بتصميم خارجي رائع يجمع بين فخامة سيارات مرسيدس AMG، وإطلالة انفينيتي الشهيرة، حيث تتشابه معهم إلى حد كبير ولكن على الطريقة الصينية.

جيلي جالاكسي ستار 6

تصميم جيلي جالاكسي ستار 6 يخطف الأنظار 

التصميم المميز لسيارة جيلي جالاكسي ستار 6 هو أهم الصفات التي نتحدث عنها، خاصة أن القدرات الفنية مازالت لم تكشف عن نفسها بعد، أما عن واجهة السيارة وتصميمها الخارجي فيفصح عن الكثير من أسرار هذه السيارة الجديدة.

واجهة السيارة جيلي جالاكسي ستار 6 تأتي بشبكة أمامية كبيرة مستوحاه من Panamericana التي تتعلق بطرازات AMG، مع لمسات من الكروم، إضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل اقرب إلى تصميمات إنفينيتي Q50.

وتأتي السيارة جيلي جالاكسي ستار 6 بمدخل هواء رياضي اقرب إلى إصدار مرسيدس C-Class AMG Line، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية قياسها 17 إنش، مع شريط ضوئي LED بالجزء الخلفي، وعواكس إضاءة خلفية، بالإضافة إلى لمسات انسيابية تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

المواصفات والسعر المتوقع 

تشير بعض التوقعات أن السيارة ستأتي بنظام هايبرد Thor EM-i Hybrid، بمحرك 1500 سي سي بنزين واخر كهربائي، مع خيارات للبطارية، أما عن السعر المتوقع فمن الممكن أن يتراوح بين 81,800 و117,800 يوان صيني، أو ما يعادل 11,400 أو16,500 دولار أمريكي.

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات واصابات

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

شايل سلاح أبيض .. القبض على بلطجى المرج

تأجيل محاكمة بنت مبارك إلى 13 سبتمبر للنطق بالحكم

225 مليون جنيه ..حبس أكبر تشكيل عصابي قبل إغراق السوق بالمخدرات

نظام القيادة الذاتية بدون سائق يقضي على سمعة تسلا

أطعمة تُسرّع وتيرة الشيخوخة وتُفقد البشرة شبابها .. احذرها

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

