تبدأ من 76 ألف ريال .. أسعار ومواصفات شانجان إيدو بلس 2026 في السعودية

تواصل شانجان تعزيز حضورها في فئة السيدان المتوسطة من خلال طرازها الجديد إيدو بلس 2026، الذي يأتي بتصميم ومواصفات عصرية، مع طرحه داخل السوق السعودي من خلال 3 فئات، بسعر يبدأ تحديدًا من 67,275 ريال.

أداء شانجان إيدو بلس 2026

تعتمد شانجان إيدو بلس 2026 على محرك تيربو سعة 1.5 لتر بأربع أسطوانات يولد قوة 178 حصانًا مع عزم دوران 300 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتحقق السيارة استهلاكًا للوقود بنسبة 18.4 كم لكل لتر.

شانجان إيدو بلس 2026

تصميم شانجان إيدو بلس 2026

تأتي السيارة بأبعاد خارجية تبلغ 4,770 مم للطول الكلي، بينما يبلغ عرضها 1,840 مم، و1,440 مم للارتفاع الكلي، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,765 مم، مع جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة تتسم بالطابع الرياضي.

شانجان إيدو بلس 2026

تقدم إيدو بلس 2026 بخطوط تصميم انسيابية ومصابيح LED أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية، كما زودت بمرايا جانبية كهربائية الضبط مزودة بإشارات انعطاف وخاصية التدفئة، ويمكن طيها كهربائياً حسب الفئة، إضافة إلى فتحة سقف تقليدية أو سقف بانورامي.

تجهيزات السيارة شانجان إيدو بلس 2026

تضم شانجان إيدو بلس 2026 شاشة وسطية كبيرة مقاس 13.2 بوصة تدعم Apple CarPlay و Android Auto تدعم التواصل مع الهواتف الذكية، مع مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر وبخاصية التبريد والتحكم في وضع مقعد السائق كهربائيًا، بينما تأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.

شانجان إيدو بلس 2026

زودت شانجان إيدو بلس الجديدة بحزمة من تقنيات السلامة والأمان، منها 6 وسائد هوائية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مع كاميرا خلفية، إضافة إلى أنظمة مساعدة السائق مثل مثبت السرعة المتكيف بالرادار، والتحذير من الاصطدام الأمامي، والفرامل التلقائية للطوارئ، ونظام كشف النقاط العمياء، فرامل ABS و EBD، وحساسات حركة.

سعر السيارة شانجان إيدو بلس 2026 في السعودية

تقدم شانجان إيدو بلس 2026 في السوق السعودي بثلاث فئات، حيث تبدأ الأسعار من 67,275 ريال سعودي لفئة Trend ، بينما تأتي فئة Smart بسعر 72,335 ريال سعودي ، وصولاً إلى الفئة الأعلى Limited التي يبلغ سعرها 80,500 ريال سعودي.