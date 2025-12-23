أوقاف جنوب سيناء تنفذ فعاليات توعوية بالمدارس حول التفكك الأسري

نفّذت مديرية أوقاف جنوب سيناء فعاليات توعوية بالمدارس، تناولت قضية التفكك الأسري وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ السيد يوسف غيط، مدير المديرية.

أوقاف جنوب سيناء تنفذ فعاليات توعوية بالمدارس

وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز تماسك الأسرة وحماية النشء والشباب من السلوكيات السلبية، من خلال بيان أسباب التفكك الأسري وانعكاساته على الاستقرار الأسري والقيم المجتمعية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على كيان الأسرة بوصفه أساس بناء المجتمع.

وشارك في الفعاليات عدد من الدعاة والمتخصصين، حيث جرى تقديم محتوى توعوي مبسّط ومناسب للمرحلة العمرية للطلاب، يُسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الأسرة، وبيان دور الأبناء في دعم قيم المودة والاحترام والتفاهم بين أفرادها.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز رسالتها التوعوية داخل المؤسسات التعليمية، وبناء وعي رشيد يدعم استقرار الأسرة ويُسهم في ترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع.