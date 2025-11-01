أوقاف جنوب سيناء تنظم رحلة لأطفال البرنامج التثقيفي إلى متحف شرم الشيخ

نظمت مديرية أوقاف جنوب سيناء رحلة تثقيفية لأطفال البرنامج التثقيفي إلى متحف شرم الشيخ، تزامنًا مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك».

وتهدف الرحلة إلى تعريف الأطفال بمراحل الحضارة المصرية وأهمية المتاحف في حفظ التراث الوطني.

واطلع الأطفال خلال الجولة على أبرز مقتنيات المتحف ومعروضاته، وتعرفوا على الأحداث التاريخية التي تمثل كل مرحلة، وقدم لهم شرح مبسّط يوضح تطور الحضارة المصرية عبر العصور.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الأنشطة والبرامج التثقيفية والدعوية التي تنفذها وزارة الأوقاف ومديرياتها على مستوى الجمهورية، لتعريف الأطفال بتاريخ وطنهم وإرثه الحضاري بطريقة مناسبة لأعمارهم.

وتؤكد مديرية أوقاف جنوب سيناء استمرارها في تنظيم مثل هذه البرامج والرحلات التعليمية، دعمًا لجهود الوزارة في تعزيز تقدير الأطفال للتراث الوطني وإعداد جيل واعٍ بأهمية الحفاظ على الإرث الحضاري للأمة.

كما نظمت مديرية أوقاف دمياط زيارات ميدانية لأطفال البرنامج التثقيفي للطفل، إلى عدد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية بمحافظة دمياط، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور هاني عنتر السباعي، مدير المديرية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك".

وتضمنت الجولة زيارة مسجدي عمرو بن العاص والمعيني الأثريين بمدينة دمياط، وطابية عرابي بعزبة البرج، ومنطقة اللسان برأس البر، بمشاركة عددٍ من أئمة وزارة الأوقاف المشرفين على البرنامج التثقيفي.

وشهدت الجولات تعريف الأطفال بأبرز المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، وما تحمله من رموزٍ تاريخيةٍ ودينيةٍ تعبر عن أصالة الحضارة المصرية والإسلامية، وتسهم في ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية لديهم.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم بهذه الجولة التثقيفية المميزة التي جمعت بين المتعة والمعرفة، فيما تؤكد مديرية أوقاف دمياط استمرار جهودها في تنفيذ الأنشطة الدعوية والتثقيفية الهادفة إلى غرس القيم الوطنية والدينية في نفوس النشء، وتنمية وعيهم بأهمية الحفاظ على التراث والهوية المصرية.