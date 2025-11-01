أوقاف دمياط تنظم جولات ميدانية لأطفال البرنامج التثقيفي للتعرف على المعالم الأثرية

نظمت مديرية أوقاف دمياط زيارات ميدانية لأطفال البرنامج التثقيفي للطفل، إلى عدد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية بمحافظة دمياط، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور هاني عنتر السباعي، مدير المديرية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك".

وتضمنت الجولة زيارة مسجدي عمرو بن العاص والمعيني الأثريين بمدينة دمياط، وطابية عرابي بعزبة البرج، ومنطقة اللسان برأس البر، بمشاركة عددٍ من أئمة وزارة الأوقاف المشرفين على البرنامج التثقيفي.

وشهدت الجولات تعريف الأطفال بأبرز المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، وما تحمله من رموزٍ تاريخيةٍ ودينيةٍ تعبر عن أصالة الحضارة المصرية والإسلامية، وتسهم في ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية لديهم.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم بهذه الجولة التثقيفية المميزة التي جمعت بين المتعة والمعرفة، فيما تؤكد مديرية أوقاف دمياط استمرار جهودها في تنفيذ الأنشطة الدعوية والتثقيفية الهادفة إلى غرس القيم الوطنية والدينية في نفوس النشء، وتنمية وعيهم بأهمية الحفاظ على التراث والهوية المصرية.

على صعيد أخر تطلق وزارة الأوقاف اليوم السبت 1 نوفمبر 2025م فعاليات 676 مجلسًا فقهيًّا تحت عنوان: "أحكام الإجارة في الإسلام"، تعقد عقب صلاة العشاء في جميع محافظات الجمهورية، فيما تُقام المجالس بمحافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025م.

وتأتي هذه المجالس ضمن الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية لوزارة الأوقاف، في إطار خطتها الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف الفكري، والتصدي لمظاهر الانحراف السلوكي واللاديني، والعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية وبناء الشخصية المصرية الواعية التي تجمع بين الإيمان والانتماء الوطني.

وتركز الوزارة من خلال هذه الفعاليات على إبراز سماحة الشريعة الإسلامية في المعاملات، وشرح أحكام الإجارة كأحد فروع الفقه التي تنظم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد، بما يحقق مبادئ العدالة والتوازن في المجتمع، ويغرس قيم الأمانة والإتقان واحترام الحقوق.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه المجالس تأتي في إطار رؤيتها لتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير، بما يسهم في حماية المجتمع من الفكر المتطرف، ويعزز مكانة المؤسسات الدينية كمنابر توعية وإرشاد في مختلف ربوع الوطن.