وزير التعليم: اجتمعت مع أكثر من 20 ألف مدير مدرسة وكل قراراتنا مدروسة

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تمتلك استراتيجية 2030، والجميع يعمل على تنفيذها

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه يتم اللجوء إلى بعض التدخلات لحل مشكلات بآليات مختلفة مثل حل مشكلة زيادة الكثافة أو عجز المعلمين.

وكشف وزير التربية والتعليم خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة مع لميس»، على قناة «النهار»، أن كل وزراء التعليم السابقين قاموا بأداء دورهم بشكل جيد، وما يتم حاليًا استكمال للسياسات السابقة والناجحة.

وأوضح محمد عبد اللطيف أن بناء القرارات في وزارة التربية والتعليم يتم بشكل تصاعدي من خلال الاجتماع مع المعلمين والاستماع إلى آرائهم، ثم مديري المدارس، ثم مديري الإدارات، ومديري المديريات، موضحًا أنه التقى بأكثر من 20 ألف مدير مدرسة حتى الآن خلال اجتماعات مجمعة للاستماع إلى آرائهم، كما يقوم مركز البحوث التربوية بإعداد الدراسات، ويتم الاجتماع مع القائمين في الميدان والمعلمين لاتخاذ القرارات بشكل جماعي، مؤكدًا أن كل قرار تم اتخاذه في وزارة التعليم كان تنفيذه في الميدان أفضل من الخطط الموضوعة، كما أن كافة القرارات التي اتُّخذت لمواجهة الكثافات والعجز في عدد المعلمين، والتقييمات كانت مدروسة، قائلًا: «نتعامل مع 25 مليون طالب، ولا يصدر أي قرار بلا دراسة مستفيضة».