الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة، والتي ضمت 7 دوائر من أصل 19 دائرة، وجاءت النتائج كالتالي:

الدائرة الثالثة – الزاوية الحمراء: فوز عمر وطنى

دائرة حدائق القبة: فوز سعيد الوسيمى

دائرة المطرية: فوز وائل الطحان ودوُدو العمدة

دائرة المرج: فوز سيد درويش

دائرة الخليفة: فوز سيد حنفي طه

دائرة البساتين: فوز محمود الشيخ

دائرة حلوان: فوز عيد حماد، مصطفى دقدق، وخالد رياض

الجولة الأولى للمرحلة الثانية

سبق أن أعلنت الهيئة أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحاً، منهم 36 حزبياً و4 مستقلين، فيما جرت جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشحاً في 55 دائرة.

توزيع جولات الإعادة على محافظات المرحلة الثانية

وتضم الدوائر الـ55 في محافظات المرحلة الثانية على النحو التالي:

القاهرة: إعادة في 7 دوائر من أصل 19

القليوبية: إعادة في 5 دوائر من أصل 6

الدقهلية: إعادة كاملة في 10 دوائر

المنوفية: إعادة كاملة في 6 دوائر

الغربية: إعادة كاملة في 7 دوائر

كفر الشيخ: إعادة كاملة في 4 دوائر

الشرقية: إعادة في 8 دوائر من أصل 9

دمياط: إعادة في دائرة واحدة

بورسعيد: إعادة في دائرة واحدة

الإسماعيلية: إعادة في 3 دوائر

السويس: إعادة في دائرة واحدة

شمال سيناء: إعادة في دائرة واحدة

جنوب سيناء: إعادة في دائرة واحدة

التأكيد على نزاهة الانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الإجراءات تمت وفق القوانين واللوائح الانتخابية، مع مراعاة الشفافية والمصداقية في إعلان النتائج لضمان احترام إرادة الناخبين