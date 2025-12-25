قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ننشر أسماء الفائزين بالقاهرة بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

إسلام دياب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، مؤتمرها للإعلان عن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي.
وتأتى نتيجة تلك الانتخابات، التي أجريت يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر الجارى الخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر الجارى داخل جمهورية مصر العربية.
محافظة القاهرة 
الدائرة الثالثة «الزاوية الحمراء»: مقعد واحد الفائز: عمر محمد عمر رحيم 
الدائرة الخامسة «حدائق القبة»: مقعد واحد سعيد محمد رضا الوسيمي
الدائرة العاشرة «المطرية»: مقعدين الفائزين: وائل ابراهيم غريب علي واحمد عبد الفتاح 
الدائرة الحادية عشر «المرج»: مقعد واحد: الفائز سعيد نادي درويش سلامة
الدائرة الخامسة عشر «الخليفة»: مقعد واحد: سيد حنفي طه محمد
الدائرة السابعة عشر «البساتين»: مقعد واحد الفائز: محمود ابراهيم سيد فرج 
الدائرة التاسعة عشر «حلوان»: 3 مقاعد : المرشحون : عيد حماد محمد عيد ومصطفي عاشور وخالد عبد المقصود. 

