صبحي: فخور بعودة مصطفى حسين إلى وطنه ولعبه باسم مصر وحصوله على ذهبية العالم

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على أهمية الإنجاز العالمي الذي حققه البطل مصطفى حسين لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، ودلك بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة التصنيف العالمي للمصارعة في زغرب.

وأشار وزير الشباب والرياضة ان الدولة المصرية تدعم وتقف خلف كل ابنائها الابطال الرياضيين.

وكانت وزارة الشباب والرياضة بذلت كل الجهود حرصا على عودة البطل مصطفى حسين للعب مرة أخرى باسم مصر، وذلك حرصا منها على دعم كل الأبطال الرياضيين واحتضانهم حتى يتحقق حلم هؤلاء الابطال ويفتخر بهم وطنهم من خلال تحقيق إنجازات عالمية غير مسبوقة على كافة المستويات.

وتوج مصطفى حسين بذهبية بطولة التصنيف العالمي للمصارعة في زغرب بوزن -72 كجم بعد فوزه على الجورجي نيكا برولادزه 4-1 في المباراة النهائية.