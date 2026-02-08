أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز علي ريفرز يونايتد

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب ريفرز يونايتد النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف مع تصدر المجموعة والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه توقع صعوبة المباراة وتحدث عن ذلك خاصة وأن بيراميدز حضر إلى نيجيريا بقائمة منقوصة من اللاعبين بسبب غيابات كبيرة وكذلك الأجواء الصعبة ما بين حرارة ورطوبة ولكن لابد من تجاوز ذلك واللعب من أجل الفوز لضمان التأهل في الصدارة إلى ربع النهائي.

وأشار إلى أنه رغم التأخر بهدف في الشوط الأول مشكوكا في صحته لوجود دفعة واضحة أمام الحكم يحتسبها إلا أنه لم يقلق مطلقا من الخسارة وكان واثقا من قدرة اللاعبين على العودة وتحقيق الفوز وهو ما تحقق بالفعل.

وشدد المدير الفني على أنه حرص على إجراء الكثير من التعديلات في التشكيل خلال الشوط الثاني خاصة وأن هناك عدد من اللاعبين مجهد بشدة بسبب توالي المباريات محليا وقاريا، وحدث التحول ومع التفوق البدني للاعبي بيراميدز في الشوط الثاني تحقق الفوز الكبير في النهاية، والآن علينا غلق هذا الملف لأن أمامنا مباراة أخرى بعد ساعات قليلة في الدوري لابد من الفوز بها.

وأوضح أن فرص بيراميدز كبيرة في المنافسة على لقب دوري الأبطال والاحتفاظ بالبطولة للموسم الثاني رغم غياب 4 لاعبين مهمين، محمد حمدي ورمضان صبحي، مع رحيل بلاتي توريه وإبراهيم عادل فهي خسارة كبيرة بالفعل في مشوار الاحتفاظ بالكأس ولكنه يثق في لاعبي فريقه وكذلك العناصر الجديدة التي انضمت مؤخرا وتحتاج لوقت من أجل التأقلم والتجانس وستظهر بصورة رائعة في الفترة المقبلة.