محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز علي ريفرز يونايتد

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش
الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش
حسن العمدة

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب ريفرز يونايتد النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف مع تصدر المجموعة والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه توقع صعوبة المباراة وتحدث عن ذلك خاصة وأن بيراميدز حضر إلى نيجيريا بقائمة منقوصة من اللاعبين بسبب غيابات كبيرة وكذلك الأجواء الصعبة ما بين حرارة ورطوبة ولكن لابد من تجاوز ذلك واللعب من أجل الفوز لضمان التأهل في الصدارة إلى ربع النهائي.

وأشار  إلى أنه رغم التأخر بهدف في الشوط الأول مشكوكا في صحته لوجود دفعة واضحة أمام الحكم يحتسبها إلا أنه لم يقلق مطلقا من الخسارة وكان واثقا من قدرة اللاعبين على العودة وتحقيق الفوز وهو ما تحقق بالفعل.

وشدد المدير الفني على أنه حرص على إجراء الكثير من التعديلات في التشكيل خلال الشوط الثاني خاصة وأن هناك عدد من اللاعبين مجهد بشدة بسبب توالي المباريات محليا وقاريا، وحدث التحول ومع التفوق البدني للاعبي بيراميدز في الشوط الثاني تحقق الفوز الكبير في النهاية، والآن علينا غلق هذا الملف لأن أمامنا مباراة أخرى بعد ساعات قليلة في الدوري لابد من الفوز بها.

وأوضح أن فرص بيراميدز كبيرة في المنافسة على لقب دوري الأبطال والاحتفاظ بالبطولة للموسم الثاني رغم غياب 4 لاعبين مهمين، محمد حمدي ورمضان صبحي، مع رحيل بلاتي توريه وإبراهيم عادل فهي خسارة كبيرة بالفعل في مشوار الاحتفاظ بالكأس ولكنه يثق في لاعبي فريقه وكذلك العناصر الجديدة التي انضمت مؤخرا وتحتاج لوقت من أجل التأقلم والتجانس وستظهر بصورة رائعة في الفترة المقبلة.

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش نادي بيراميدز بيراميدز دوري أبطال أفريقيا

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

بيراميدز

مدرب بيراميدز: الفريق ينافس بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا

إنتر ميلان

إنتر ميلان يسحق ساسولو بخماسية نظيفة في الدوري الإيطالي

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز علي ريفرز يونايتد

بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

دنيا الألفى
دنيا الألفى
دنيا الألفى

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

