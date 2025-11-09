تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

يشهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة حالة من الانتعاش الواضح، بعد عودة التوريدات وطرح مجموعة من الطرازات الجديدة من مختلف العلامات العالمية، إلى جانب التخفيضات السعرية التي شجعت العملاء على الشراء.

وفي ظل هذا النشاط، اشتدت المنافسة بين الشركات على تقديم أرخص سيارة في كل فئة، خاصة في فئة السيارات الكهربائية التي تشهد إقبال متزايد عليها خلال الفترة الاخيرة.

وتمكنت أرك فوكس (ARCFOX) من حصد لقب أرخص سيارة كهربائية في مصر من خلال طرازها الجديد T1، الذي ينتمي إلى فئة SUV صغيرة الحجم ويجمع بين التصميم العصري والكفاءة العالية.

تعتمد أرك فوكس T1 على نظام دفع كهربائي متكامل يتوفر بخيارين من المحركات، أولهم محرك بقوة 70 كيلوواط للنسخة الأساسية، ومحرك أقوى بقوة 95 كيلوواط للنسخة الأعلى تجهيزا.

كلا النسختين مزودتان ببطاريات ليثيوم بسعات تتراوح بين 41.7 و42.3 كيلوواط/ساعة، ما يمنح السيارة مدى قيادة عمليا واستهلاكا منخفضا للطاقة يبلغ 11.2 كيلوواط/ساعة لكل 100 كم فقط، وتعتمد السيارة على تقنية Eight-in-One Electric Drive Unit المدمجة المستخدمة في القطارات عالية السرعة، ما يضمن أداء مستقر وكفاءة ممتازة في مختلف الظروف.

أما من حيث الأبعاد، فتأتي السيارة بطول 4337 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1572 مم، مع قاعدة عجلات 2770 مم، كما تتميز بمقصورة مرنة، إذ يمكن طي المقاعد الأمامية حتى زاوية 180 درجة لتوفير مساحة إضافية للراحة أو التخزين.

وفي الداخل، تجمع المقصورة بين الحداثة والبساطة عبر تصميم قمرة رقمية ملتفة بزاوية 240 درجة، تضم شاشة مركزية تعمل باللمس بقياس 15.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية خلف عجلة القيادة بقياس 8.8 بوصة، توفران تجربة قيادة تفاعلية وسلسة.

وتطرح أرك فوكس T1 في السوق المصري بأسعار تنافسية تبدأ من 789,900 جنيه مصري لفئة Pro، وتصل إلى 849,900 جنيه لفئة Plus، لتكون بذلك الخيار الكهربائي الأرخص في مصر حاليا.