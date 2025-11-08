للفئة المتوسطة .. 5 سيارات SUV صينية في مصر

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.

يأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي نتعرف على ‏ أسعار ‏5 سيارات ‏SUV‏ صينية في مصر:

1- إم جي One

تعتمد السيارة إم جي ONE موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تعتمد على ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء.

تأتي السيارة إم جي ONE موديل 2025 بقدرات الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستغرق السيارة نحو 8.8 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر.

‏ أما عن سعر السيارة إم جي‎ ONE ‎موديل 2025، فتاتي بفئة وأحدة بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

2- شيري تيجو 7 برو

تعتمد شيري تيجو 7 برو على محرك بنزين تيربو سعة 1500 سي سي يولد قوة 154 حصاناً وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي متغير، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي (FWD) مع معدل استهلاك وقود يبلغ 17.6 كيلومتر لكل لتر.

‏ أما عن سعر السيارة شيرى تيجو 7 برو‎‎‏ موديل 2026:‏

- فئة Comfot بسعر 1,130,000 جنيه

- فئة Luxury بسعر 1,230,000 جنيه

3- هافال جوليون

تأتي سيارة هافال جوليان موديل 2026 بمواصفات فنية متطورة، حيث تعتمد على محرك تيربو بسعة 1.5 لتر يولد قوة 150 حصانًا وعزم دوران 220 نيوتن متر، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات، ونظام دفع أمامي، مما يوفر استهلاك وقود فعال يصل إلى 18.5 كم/لتر

‏ أما عن سعر السيارة هافال جوليون‎‎‏ موديل 2026:‏

‏- فئة‏‎ Standard ‎‏بسعر ‏‏1,040,000 جنيه

‏- فئة‏‎ Deluxe ‎بسعر ‏‏1,110,000 جنيه

‏- فئة ‏‎ Deluxe SR‎‏بسعر ‏‏1,190,000 جنيه

‏- فئة‏‎ High Deluxe بسعر ‏‏1,240,000 جنيه

4- جيتور X70

تأتي سيارة جيتور X70 موديل 2026 بمواصفات ميكانيكية قوية تجعلها مناسبة للقيادة العائلية اليومية، حيث تعتمد على محرك بنزين توربو بسعة 1.5 لتر يولد قوة 156 حصاناً وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن/متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات (DCT) ويدفع العجلات الأمامية.

‏ أما عن سعر السيارة جيتور ‏X70‎‎‏ موديل 2026:‏

- فئة ‏ Comfort ‎ بسعر ‏1,030,000 جنيه

‏- فئة‏ Luxury ‎بسعر ‏1,150,000 جنيه

5- بايك X7

تاتي السيارة بايكX7 موديل 2025، بمحرك توربو يتكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، ما يمنحها قوة تصل إلى 185 حصان وعزم دوران يبلغ 305 نيوتن متر، مما يعكس أداء قوي يتيح للسيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلو متر في 11 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/ساعة.

أما عن سعر السيارة بايك X7 موديل 2025:

- فئة Highlin بسعر 1,379,900 جنيه

‏- فئة ‏ Top Line ‎‏ بسعر ‏1,454,900 جنيه

‏- فئة‏ Premium ‎‏ بسعر ‏1,529,900 جنيه