ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 13.2% خلال أكتوبر

سجلت مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية نموا ملحوظًا خلال أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 13.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بطلب قوي على طرازات شركة تسلا والعلامات الألمانية الفاخرة، بحسب بيانات الجمعية الكورية لمستوردي وموزعي السيارات الصادرة اليوم السبت.

وبلغ عدد السيارات المستوردة المسجلة حديثا في البلاد 24,064 وحدة الشهر الماضي، مقارنة بـ 21,249 وحدة في أكتوبر 2024.

وتصدرت تسلا موديل Y قائمة الموديلات الأكثر مبيعا، تلتها BMW 520 سيدان، ثم مرسيدس بنز E200 سيدان، وفقا للتقرير.

وسجلت تسلا قفزة لافتة في مبيعاتها، حيث باعت 4,350 وحدة خلال أكتوبر، مقابل 1,263 وحدة في الشهر نفسه من العام الماضي، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف.

من حيث نوع الوقود، استحوذت السيارات الهجينة على الحصة الأكبر من المبيعات بنسبة 59.8% (14,389 وحدة)، تلتها الكهربائية بنسبة 28.8%، ثم البنزين بـ10.9%، والديزل بـ 0.6% فقط.

وعلى مدى الأشهر العشرة الأولى من 2025، ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 15.5% لتصل إلى 249,412 وحدة، مقارنة بـ215,980 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2024، بحسب وكالة يونهاب.

وفي هذا السياق، باعت كبرى الشركات الألمانية الثلاث – فولكس فاجن كوريا، وBMW كوريا، ومرسيدس بنز كوريا – ما مجموعه 140,670 وحدة خلال الفترة، بزيادة 3.5% عن العام الماضي، لتشكل العلامات الألمانية ما يعادل 60% من إجمالي سوق السيارات المستوردة في كوريا حتى أكتوبر.