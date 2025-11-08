قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحـتلال: رئيس الأركان التقى عائلة جولدن وأطلعها على التفاصيل المتوفرة لدى الجيش
محمد هنيدي وحمادة هلال أبرز الحضور في عزاء المؤلف أحمد عبدالله
الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 13.2% خلال أكتوبر

السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية
السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية
كريم عاطف

سجلت مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية نموا ملحوظًا خلال أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 13.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بطلب قوي على طرازات شركة تسلا والعلامات الألمانية الفاخرة، بحسب بيانات الجمعية الكورية لمستوردي وموزعي السيارات الصادرة اليوم السبت.

وبلغ عدد السيارات المستوردة المسجلة حديثا في البلاد 24,064 وحدة الشهر الماضي، مقارنة بـ 21,249 وحدة في أكتوبر 2024.

وتصدرت تسلا موديل Y قائمة الموديلات الأكثر مبيعا، تلتها BMW 520 سيدان، ثم مرسيدس بنز E200 سيدان، وفقا للتقرير.

وسجلت تسلا قفزة لافتة في مبيعاتها، حيث باعت 4,350 وحدة خلال أكتوبر، مقابل 1,263 وحدة في الشهر نفسه من العام الماضي، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف.

من حيث نوع الوقود، استحوذت السيارات الهجينة على الحصة الأكبر من المبيعات بنسبة 59.8% (14,389 وحدة)، تلتها الكهربائية بنسبة 28.8%، ثم البنزين بـ10.9%، والديزل بـ 0.6% فقط.

وعلى مدى الأشهر العشرة الأولى من 2025، ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 15.5% لتصل إلى 249,412 وحدة، مقارنة بـ215,980 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2024، بحسب وكالة يونهاب.

وفي هذا السياق، باعت كبرى الشركات الألمانية الثلاث – فولكس فاجن كوريا، وBMW كوريا، ومرسيدس بنز كوريا – ما مجموعه 140,670 وحدة خلال الفترة، بزيادة 3.5% عن العام الماضي، لتشكل العلامات الألمانية ما يعادل 60% من إجمالي سوق السيارات المستوردة في كوريا حتى أكتوبر.

السيارات المستوردة تسلا كوريا الجنوبية الجمعية الكورية موزعي السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

بطاقة الرقم القومي

غرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

بالصور

محمد هنيدي وحمادة هلال أبرز الحضور في عزاء المؤلف أحمد عبدالله

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

بسبب كسر بخط الطرد الرئيسي .. انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق بمدينة أسيوط

إنقطاع مياه الشرب
إنقطاع مياه الشرب
إنقطاع مياه الشرب

طريقة عمل شوربة الطماطم.. وصفة سهلة وسريعة بطعم غني

طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم

هيفاء وهبي تتألّق في حفلٍ جماهيري كامل العدد بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد