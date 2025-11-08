الوحش القادم من شاومي.. هاتف غامض بشحن أسرع من البرق

تستعد شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 17 Ultra خلال الأشهر المقبلة، ليكون أقوى إصدار في سلسلة Xiaomi 17، وقد اجتاز الهاتف مؤخرا اعتماد هيئة الشهادات الإلزامية الصينية 3C، في إشارة واضحة إلى اقتراب موعد الإعلان الرسمي.

تشير تفاصيل الاعتماد إلى أن الهاتف الجديد سيأتي بقدرات شحن أسرع من الجيل السابق، إضافة إلى ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وهي من أبرز التقنيات الحديثة في الهواتف الذكية المتقدمة.

تفاصيل الشحن والملحقات

ظهر هاتف “شاومي 17 ألترا” في قاعدة بيانات 3C برقمي الطراز 2512BPNDAC و 25128PNA1C، ومن المرجح أن يكون أحدهما النسخة العادية والآخر إصدارا يدعم الاتصال الثنائي بالأقمار الصناعية.

وحسب المعلومات، فإن كلا الطرازين سيتوافقان مع شاحن MDY-18-EW بقدرة 100 وات للشحن السلكي السريع، وهي ترقية واضحة مقارنة بهاتف Xiaomi 15 Ultra الذي دعم شحنا بسرعة 90 وات فقط.

مواصفات قوية وكاميرات من Leica

تشير التسريبات السابقة إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأحدث من كوالكوم، كما سيأتي بنظام كاميرات خلفية رباعي مطور بالتعاون مع Leica، يضم مستشعر بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل إلى جانب ثلاث عدسات أخرى بدقة 50 ميجابكسل لكل منها.

أما الشاشة، فمن المتوقع أن تكون LTPO AMOLED بقياس 6.8 بوصة وبدقة 2K، مع معدل تحديث متغير يتراوح بين 1 هرتز و120 هرتز، ما يمنح تجربة عرض فائقة السلاسة، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بإطار وسطي مصنوع من سبيكة التيتانيوم المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد.

بطارية عملاقة وشحن لاسلكي متطور

وتتراوح سعة البطارية في “شاومي 17 ألترا” بين 7000 و7500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، ما يجعله أحد أقوى الهواتف من حيث البطارية في فئته.

موعد الإطلاق والسعر المتوقع

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف رسميا في أوائل عام 2026، ليكون خليفة لهاتف Xiaomi 15 Ultra الذي أطلق في الصين خلال فبراير 2025، وظهر عالميا في مؤتمر MWC ببرشلونة في مارس من العام نفسه.

في الهند، بلغ سعر Xiaomi 15 Ultra نحو 1240 دولار لنسخة 16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين، ومن المرجح أن يتبع Xiaomi 17 Ultra نفس النمط في التسعير والإطلاق.