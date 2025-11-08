قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الوحش القادم من شاومي.. هاتف غامض بشحن أسرع من البرق

Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 Ultra
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 17 Ultra خلال الأشهر المقبلة، ليكون أقوى إصدار في سلسلة Xiaomi 17، وقد اجتاز الهاتف مؤخرا اعتماد هيئة الشهادات الإلزامية الصينية 3C، في إشارة واضحة إلى اقتراب موعد الإعلان الرسمي.

تشير تفاصيل الاعتماد إلى أن الهاتف الجديد سيأتي بقدرات شحن أسرع من الجيل السابق، إضافة إلى ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وهي من أبرز التقنيات الحديثة في الهواتف الذكية المتقدمة.

تفاصيل الشحن والملحقات

ظهر هاتف “شاومي 17 ألترا” في قاعدة بيانات 3C برقمي الطراز 2512BPNDAC و 25128PNA1C، ومن المرجح أن يكون أحدهما النسخة العادية والآخر إصدارا يدعم الاتصال الثنائي بالأقمار الصناعية.

وحسب المعلومات، فإن كلا الطرازين سيتوافقان مع شاحن MDY-18-EW بقدرة 100 وات للشحن السلكي السريع، وهي ترقية واضحة مقارنة بهاتف Xiaomi 15 Ultra الذي دعم شحنا بسرعة 90 وات فقط.

مواصفات قوية وكاميرات من Leica

تشير التسريبات السابقة إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأحدث من كوالكوم، كما سيأتي بنظام كاميرات خلفية رباعي مطور بالتعاون مع Leica، يضم مستشعر بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل إلى جانب ثلاث عدسات أخرى بدقة 50 ميجابكسل لكل منها.

أما الشاشة، فمن المتوقع أن تكون LTPO AMOLED بقياس 6.8 بوصة وبدقة 2K، مع معدل تحديث متغير يتراوح بين 1 هرتز و120 هرتز، ما يمنح تجربة عرض فائقة السلاسة، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بإطار وسطي مصنوع من سبيكة التيتانيوم المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد.

بطارية عملاقة وشحن لاسلكي متطور

وتتراوح سعة البطارية في “شاومي 17 ألترا” بين 7000 و7500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، ما يجعله أحد أقوى الهواتف من حيث البطارية في فئته.

موعد الإطلاق والسعر المتوقع

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف رسميا في أوائل عام 2026، ليكون خليفة لهاتف Xiaomi 15 Ultra الذي أطلق في الصين خلال فبراير 2025، وظهر عالميا في مؤتمر MWC ببرشلونة في مارس من العام نفسه.

في الهند، بلغ سعر Xiaomi 15 Ultra نحو 1240 دولار لنسخة 16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين، ومن المرجح أن يتبع Xiaomi 17 Ultra نفس النمط في التسعير والإطلاق.

شاومي شاومي 17 ألترا الهاتف الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

آمال ماهر

برسالة رومانسية.. آمال ماهر تحسم جدل زواجها من علي محجوب | صور

ترشيحاتنا

سرعة التراخيص سبب أساسى فى التطوير

المشروعات المتكاملة تتصدر مشهد التطوير في القاهرة الجديدة ..تفاصيل

وزير الصحة

الصحة: إنشاء مراكز تخصصية وتأهيلية شاملة للعلاج الطبيعي

المجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة يعلن أسماء المشروعات الفائزة في برنامج الحاضنة الابتكارية

بالصور

فوائد مذهلة للنوم نصف ساعة بعد الظهر .. أسرار القيلولة القصيرة

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية..تنفذ أول معسكر كشفي ببركة النصر بالحسينية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد