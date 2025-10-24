قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة تديرها عناصر تنتحل صفة الأطباء
هتدفع علشان تركن.. الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجي
مصير أسعار الخضروات والسلع بعد أسبوع من تحرك السولار والبنزين
بحد أقصى 5% من الإنفاق.. ضوابط التبرع للدعاية الانتخابية للنواب
رمضان صبحي على رادار الزمالك مجددًا في الانتقالات الشتوية
فيريرا يعتمد على محمد عواد حارسًا أساسياً للزمالك أمام ديكيداها
خطيب المسجد الحرام: لم ينزل الله مثلها في التوراة والإنجيل ولا الزبور
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-10-2025
استثمارات أوروبية بـ5 مليارات يورو ودعم لموقف مصر في قضايا الإقليم
الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية في المستقبل
الزراعة: جمع وكبس أكثر من 800 ألف طن من قش الأرز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يقتحم عالم آيفون.. شاومي تطلق Redmi K90 Pro Max بإمكانيات لا تصدق

Redmi K90 Pro Max
Redmi K90 Pro Max
شيماء عبد المنعم

بعد أسابيع من الشائعات والتلميحات، كشفت شركة شاومي رسميا عن هاتف Redmi K90 Pro Max المنتظر بشدة في سوقها المحلي بالصين. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، ينتمي هاتف Redmi K90 Pro Max إلى سلسلة شاومي Redmi K90 التي تمثل أحدث هواتف الفلاجشيب من العلامة الفرعية الاقتصادية ريدمي، ويأتي بمواصفات قوية توازي حتى سلسلة Xiaomi 17 المميزة.

مواصفات Redmi K90 Pro Max

يتميز هاتف شاومي Redmi K90 Pro Max بجودة تصنيع راقية وتصميم مألوف يعكس أناقة سلسلة Xiaomi 17 Pro Max، مع ظهر مسطح وإطارات معدنية مستقيمة وجزء كاميرا خلفي كبير مستطيل الشكل. 

تتضمن الكاميرا الخلفية ثلاث حساسات مع فلاش LED ومكبر صوت خلفي مخصص مصمم بالتعاون مع Bose لتجربة صوتية فريدة.

هاتف شاومي Redmi K90 Pro Max

يحمل هاتف Redmi K90 Pro Max، شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويتوفر بألوان متعددة منها النسخة المميزة باللون الأزرق الدينيم التي تحاكي ملمس القماش دون التأثير على مقاومة الخدوش أو الأوساخ.

يتميز هاتف شاومي Redmi K90 Pro Max، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.9 بوصة وبدقة 2K+ مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3500 شمعة، كما تحوي تقنيات حماية للعين مثل Qingshan Eye Protection 3.0 التي تقلل إجهاد العين أثناء الاستخدام الطويل.

يعمل هاتف Redmi K90 Pro Max بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite الجيل الخامس، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ما يضمن أداء من طراز الفلاجشيب. 

ولتعزيز تجربة الألعاب، يأتي الهاتف مزودا بشريحة رسوميات D2 مخصصة، ونظام تبريد متطور بمساحة 6700 ملم مربع للحفاظ على درجات الحرارة.

هاتف شاومي Redmi K90 Pro Max

يمتاز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7560 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 100 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 22.5 وات.

تتكون الكاميرات الخلفية من حساسات متطورة مشابهة لسلسلة Xiaomi 17، حيث يحتوي على كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل بقياس 1/1.31 إنش، وعدسة واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بمنظار بيريسكوبي من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري 5 مرات، وهو الأول من نوعه في هواتف ريدمي.

سعر هاتف شاومي Redmi K90 Pro Max

يتوافر هاتف Redmi K90 Pro Max في السوق الصينية بأربعة ألوان هي الذهبي، الأبيض، الأسود، والأزرق، مع خيارات متعددة للتخزين والأسعار كالتالي:

- الطراز بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت يبلغ سعره 3999 يوان (أي ما يعادل 580 دولار)

- الطراز بسعة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت يبلغ سعره 4499 يوان (أي ما يعادل 655 دولار)

- الطراز بسعة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت يبلغ سعره 4799 يوان (أي ما يعادل 700 دولار)

- الطراز بسعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت يبلغ سعره 5299 يوان (أي ما يعادل 770 دولار)

Redmi K90 Pro Max مواصفات Redmi K90 Pro Max سعر Redmi K90 Pro Max هواتف ريدمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تشغيل رحلات استثنائية من وإلى دسوق لخدمة رواد مولد الدسوقي

جانب من الورشة

العمل: قاعدة بيانات مهنية متكاملة تواكب التطورات المستقبلية في سوق العمل

التضامن الاجتماعي

التضامن تحيي اليوم العالمي لشلل الأطفال

بالصور

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد