يقتحم عالم آيفون.. شاومي تطلق Redmi K90 Pro Max بإمكانيات لا تصدق

بعد أسابيع من الشائعات والتلميحات، كشفت شركة شاومي رسميا عن هاتف Redmi K90 Pro Max المنتظر بشدة في سوقها المحلي بالصين.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، ينتمي هاتف Redmi K90 Pro Max إلى سلسلة شاومي Redmi K90 التي تمثل أحدث هواتف الفلاجشيب من العلامة الفرعية الاقتصادية ريدمي، ويأتي بمواصفات قوية توازي حتى سلسلة Xiaomi 17 المميزة.

مواصفات Redmi K90 Pro Max

يتميز هاتف شاومي Redmi K90 Pro Max بجودة تصنيع راقية وتصميم مألوف يعكس أناقة سلسلة Xiaomi 17 Pro Max، مع ظهر مسطح وإطارات معدنية مستقيمة وجزء كاميرا خلفي كبير مستطيل الشكل.

تتضمن الكاميرا الخلفية ثلاث حساسات مع فلاش LED ومكبر صوت خلفي مخصص مصمم بالتعاون مع Bose لتجربة صوتية فريدة.

هاتف شاومي Redmi K90 Pro Max

يحمل هاتف Redmi K90 Pro Max، شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويتوفر بألوان متعددة منها النسخة المميزة باللون الأزرق الدينيم التي تحاكي ملمس القماش دون التأثير على مقاومة الخدوش أو الأوساخ.

يتميز هاتف شاومي Redmi K90 Pro Max، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.9 بوصة وبدقة 2K+ مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3500 شمعة، كما تحوي تقنيات حماية للعين مثل Qingshan Eye Protection 3.0 التي تقلل إجهاد العين أثناء الاستخدام الطويل.

يعمل هاتف Redmi K90 Pro Max بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite الجيل الخامس، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ما يضمن أداء من طراز الفلاجشيب.

ولتعزيز تجربة الألعاب، يأتي الهاتف مزودا بشريحة رسوميات D2 مخصصة، ونظام تبريد متطور بمساحة 6700 ملم مربع للحفاظ على درجات الحرارة.

هاتف شاومي Redmi K90 Pro Max

يمتاز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7560 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 100 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 22.5 وات.

تتكون الكاميرات الخلفية من حساسات متطورة مشابهة لسلسلة Xiaomi 17، حيث يحتوي على كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل بقياس 1/1.31 إنش، وعدسة واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بمنظار بيريسكوبي من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري 5 مرات، وهو الأول من نوعه في هواتف ريدمي.

سعر هاتف شاومي Redmi K90 Pro Max

يتوافر هاتف Redmi K90 Pro Max في السوق الصينية بأربعة ألوان هي الذهبي، الأبيض، الأسود، والأزرق، مع خيارات متعددة للتخزين والأسعار كالتالي:

- الطراز بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت يبلغ سعره 3999 يوان (أي ما يعادل 580 دولار)

- الطراز بسعة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت يبلغ سعره 4499 يوان (أي ما يعادل 655 دولار)

- الطراز بسعة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت يبلغ سعره 4799 يوان (أي ما يعادل 700 دولار)

- الطراز بسعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت يبلغ سعره 5299 يوان (أي ما يعادل 770 دولار)