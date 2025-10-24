كابوس الهواتف الرائدة.. شاومي تطلق Redmi K90 بإمكانات جبارة وسعر لا يصدق

أطلقت شركة شاومي، رسميا سلسلة ريدمي الجديدة Redmi K90 في الصين، وفي حين يستحوذ طراز K90 Pro Max على الأضواء بصفته الهاتف الرائد، فإن Redmi K90 القياسي لا يقل تميزا عنه.

بسعر يقارب 350 دولار فقط (أي ما يعادل 16.650 جنيه مصري)، يقدم الهاتف مواصفات قوية كانت تقدم ضمن فئة الهواتف الرائدة قبل فترة قصيرة، حيث يأتي مع شاشة بدقة 2K، ومعالج Snapdragon 8 Elite، وتنسيق صوتي من شركة Bose الشهيرة.

مواصفات Redmi K90

يأتي هاتف Redmi K90، بشاشة TCL M10 هي نفسها المستخدمة في سلسلة Xiaomi 17، وهي شاشة LTPO مسطحة بقياس 6.59 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 3500 شمعة في الذروة.



كما تدعم الشاشة تعتيم PWM بتردد 2560 هرتز، وتقنيات HDR10+ وDolby Vision لعرض أكثر واقعية للألوان والتباين.

هاتف Redmi K90

من الداخل، زودت شاومي هاتف Redmi K90 بمعالج Snapdragon 8 Elite مع معالج رسوميات Adreno 830، وذاكرة LPDDR5X، وتخزين UFS 4.1 فائق السرعة.



وللتبريد، يحتوي الهاتف على نظام تبريد بمساحة 5300 مم مربع بتصميم ثلاثي الطبقات للتحكم في الحرارة، ويعمل الهاتف بنظام HyperOS 3 الجديد من شاومي، المبني على أندرويد 16.

يضم هاتف Redmi K90 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من نوع Light Hunter 800 مزودة بتقنية OIS للتثبيت البصري، إلى جانب كاميرا عريضة 8 ميجابكسل، وعدسة بيرسكوب مقربة 50 ميجابكسل تدعم تكبير بصري 2.5x، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 20 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي هاتف Redmi K90 على بطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير تدعم شحنا سلكيا بسرعة 100 وات، ما يوفر يوما كاملا من الاستخدام المكثف بسهولة.

هاتف Redmi K90

ومن أبرز المزايا الأخرى التي يقدمها هاتف Redmi K90، دعم Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4 وNFC، ومقاومة الماء والغبار بمعايير IP68/IP69، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة بتنسيق من Bose، ومحرك اهتزاز X-axis لتحسين التفاعل اللمسي

ورغم البطارية الكبيرة، يأتي الهاتف بسمك 8 ملم فقط ووزن 206 جرامات، ما يجعله أنيقا وخفيفا نسبيا.

يتوفر هاتف Redmi K90 بأربعة ألوان تشمل البنفسجي، الأزرق، الأسود، والأبيض، بأسعار تبدأ من 2599 يوان صيني (حوالي 360 دولارا) للنسخة الأساسية، وتصل إلى 3999 يوان (حوالي 560 دولارا) لأعلى نسخة.