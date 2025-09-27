قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اليوم العالمي للسياحة.. حجوزات جديدة من دول أوربا للموسم الشتوي بشرم الشيخ
خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق أول ثلاجة فرنسية فاخرة بتقنيات تبريد ذكية

ثلاجة شاومي الجديدة
ثلاجة شاومي الجديدة
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة شاومي، رسميا أول ثلاجة فرنسية عالية الفئة تحت اسم Mijia Refrigerator Pro Micro-Ice Fresh French 560L وتأتي بسعة إجمالية 560 لتر منها 360 لتر للتبريد و200 لتر للتجميد.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تعتمد ثلاجة شاومي الجديدة على نظام تبريد مزدوج مع مبخرين ومراوح منفصلة لكل جزء ما يضمن تبريد فعال ومنع اختلاط الروائح بين الأقسام وتتميز الثلاجة بدقة عالية في التحكم بدرجة الحرارة حيث تبلغ نسبة التذبذب 0.5 درجة مئوية في الحجرة الرئيسية و0.1 درجة مئوية في منطقة التخزين الدقيق.

تأتي هذه الثلاجة مزودة بتقنية Micro-Ice Fresh من شاومي والتي تسمح بتخزين اللحوم تحت الصفر دون أن تتجمد فعليا مما يساعد على الحفاظ على الطزاجة لمدة تصل إلى عشرة أيام ويقلل فقدان السوائل إلى 2.89٪ ويحسن الطراوة بنسبة 14.55٪ ويعزز نكهة الأومامي بنسبة 22.74٪

توفر الثلاجة خاصية التجميد السريع بدرجة حرارة تصل إلى -30 مئوية لحفظ العناصر الغذائية بسرعة كما تحتوي على نظام ترشيح لجزيئات الماء يحافظ على مستوى رطوبة عال يساعد في إبقاء الخضروات والفواكه طازجة حتى 7 أيام بأقل فقد في الوزن

تدعم الثلاجة نظام تعقيم وتنقية كامل يشمل تعقيم بضوء أزرق نانوي يقتل 99.999٪ من بكتيريا الإشريكية القولونية إلى جانب نظام تأيين إيجابي وسلبي ينقي الهواء من البكتيريا والفيروسات والروائح وبقايا المبيدات

كما يدعم الفريزر وظيفة صنع الثلج بمسار مضاد للبكتيريا بالكامل وينتج ما يصل إلى 1.22 كجم من الثلج في 55 دقيقة مع مكونات قابلة للإزالة لتنظيف عميق بالإضافة إلى خاصية التنظيف التلقائي خلال ثلاث دقائق.

Mijia Refrigerator Pro Micro-Ice Fresh French 560L 

تعمل الثلاجة بمستوى ضجيج منخفض يصل إلى 31 ديسيبيل وهي مصنفة بمستوى كفاءة طاقة من الفئة الأولى وتستهلك 0.74 كيلوواط في الساعة يوميا مما يوفر ما يصل إلى 25٪ من الطاقة مقارنة بالأجيال السابقة أي ما يعادل قرابة ثلاثة أشهر من استهلاك الكهرباء سنويا.

تأتي الثلاجة متوافقة مع نظام HyperOS للتحكم الذكي من شاومي وتتيح تسجيل المواد الغذائية عبر NFC أو إدخال المخزون يدويا أو صوتيا مع تذكير بمواعيد انتهاء الصلاحية كما يستخدم الذكاء الاصطناعي لتأجيل المهام الثقيلة إلى أوقات غير الذروة لتقليل استهلاك الطاقة

من حيث التصميم تستخدم الثلاجة واجهة أمامية من زجاج محبب بملمس يشبه الجلد وتدعم التثبيت المسطح بعمق 60 سم وتبلغ أبعادها 892 × 600 × 1912 ملم وتزن 139 كجم

يبلغ سعر الثلاجة الرسميما يعادل حوالي 1121 دولار أمريكي، وتأتي بلونين هما الأبيض والفضي.

شاومي ثلاجة فرنسية ثلاجة شاومي الجديدة تقنية Micro Ice Fresh

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

ترشيحاتنا

إيران

قبل تطبيقها.. ما هي العقوبات الأممية المفروضة على إيران؟

أرشيفية

السويد تزود الدنمارك بمضادات للمسيرات

قرقاش

قرقاش: ملف ضم الضفة أسقط من جدول الأعمال بعد لقاء وزير الخارجية الإماراتي بنتنياهو

بالصور

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد