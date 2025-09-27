شاومي تطلق أول ثلاجة فرنسية فاخرة بتقنيات تبريد ذكية

أطلقت شركة شاومي، رسميا أول ثلاجة فرنسية عالية الفئة تحت اسم Mijia Refrigerator Pro Micro-Ice Fresh French 560L وتأتي بسعة إجمالية 560 لتر منها 360 لتر للتبريد و200 لتر للتجميد.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تعتمد ثلاجة شاومي الجديدة على نظام تبريد مزدوج مع مبخرين ومراوح منفصلة لكل جزء ما يضمن تبريد فعال ومنع اختلاط الروائح بين الأقسام وتتميز الثلاجة بدقة عالية في التحكم بدرجة الحرارة حيث تبلغ نسبة التذبذب 0.5 درجة مئوية في الحجرة الرئيسية و0.1 درجة مئوية في منطقة التخزين الدقيق.

تأتي هذه الثلاجة مزودة بتقنية Micro-Ice Fresh من شاومي والتي تسمح بتخزين اللحوم تحت الصفر دون أن تتجمد فعليا مما يساعد على الحفاظ على الطزاجة لمدة تصل إلى عشرة أيام ويقلل فقدان السوائل إلى 2.89٪ ويحسن الطراوة بنسبة 14.55٪ ويعزز نكهة الأومامي بنسبة 22.74٪

توفر الثلاجة خاصية التجميد السريع بدرجة حرارة تصل إلى -30 مئوية لحفظ العناصر الغذائية بسرعة كما تحتوي على نظام ترشيح لجزيئات الماء يحافظ على مستوى رطوبة عال يساعد في إبقاء الخضروات والفواكه طازجة حتى 7 أيام بأقل فقد في الوزن

تدعم الثلاجة نظام تعقيم وتنقية كامل يشمل تعقيم بضوء أزرق نانوي يقتل 99.999٪ من بكتيريا الإشريكية القولونية إلى جانب نظام تأيين إيجابي وسلبي ينقي الهواء من البكتيريا والفيروسات والروائح وبقايا المبيدات

كما يدعم الفريزر وظيفة صنع الثلج بمسار مضاد للبكتيريا بالكامل وينتج ما يصل إلى 1.22 كجم من الثلج في 55 دقيقة مع مكونات قابلة للإزالة لتنظيف عميق بالإضافة إلى خاصية التنظيف التلقائي خلال ثلاث دقائق.

Mijia Refrigerator Pro Micro-Ice Fresh French 560L

تعمل الثلاجة بمستوى ضجيج منخفض يصل إلى 31 ديسيبيل وهي مصنفة بمستوى كفاءة طاقة من الفئة الأولى وتستهلك 0.74 كيلوواط في الساعة يوميا مما يوفر ما يصل إلى 25٪ من الطاقة مقارنة بالأجيال السابقة أي ما يعادل قرابة ثلاثة أشهر من استهلاك الكهرباء سنويا.

تأتي الثلاجة متوافقة مع نظام HyperOS للتحكم الذكي من شاومي وتتيح تسجيل المواد الغذائية عبر NFC أو إدخال المخزون يدويا أو صوتيا مع تذكير بمواعيد انتهاء الصلاحية كما يستخدم الذكاء الاصطناعي لتأجيل المهام الثقيلة إلى أوقات غير الذروة لتقليل استهلاك الطاقة

من حيث التصميم تستخدم الثلاجة واجهة أمامية من زجاج محبب بملمس يشبه الجلد وتدعم التثبيت المسطح بعمق 60 سم وتبلغ أبعادها 892 × 600 × 1912 ملم وتزن 139 كجم

يبلغ سعر الثلاجة الرسميما يعادل حوالي 1121 دولار أمريكي، وتأتي بلونين هما الأبيض والفضي.