الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شاومي تكشف عن هاتفي Xiaomi 17 Pro وPro Max بإمكانات مذهلة

Xiaomi 17 Pro
Xiaomi 17 Pro
شيماء عبد المنعم

في خطوة جديدة تعكس تطور تصاميم الهواتف الذكية، أعلنت شاومي رسميا عن هاتفيها الجديدين Xiaomi 17 Pro وXiaomi 17 Pro Max، واللذين يقدمان تجربة مختلفة بفضل شاشة خلفية كاملة العرض تفتح الباب أمام استخدامات جديدة، أبرزها التقاط صور سيلفي باستخدام الكاميرا الرئيسية، في تجربة شبيهة بهواتف الفليب القابلة للطي ولكن هذه المرة دون الحاجة للطي.

شاشة خلفية مبتكرة في هواتف Xiaomi 17 Pro

زودت شاومي الهاتفان بشاشة خلفية ثانوية بعرض كامل، بقياس 2.7 بوصة في Pro و2.9 بوصة في Pro Max، وبمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع مذهل يبلغ 3500 شمعة. 

وفقا لـ شاومي، تستخدم الشاشة الخلفية لالتقاط صور السيلفي، وعرض الإشعارات، التحكم بالموسيقى، عرض المؤقتات، وحتى إمكانية تحويل الهاتف إلى جهاز ألعاب محمول بفضل غطاء “ريترو” جديد.

Xiaomi 17 Pro

كلا الهاتفين يتمتعان بشاشة أمامية LTPO بمعدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز، وبتقنية DC Dimming التي تقلل من إجهاد العين، شاشة Pro تأتي بحجم 6.3 بوصة، بينما يأتي Pro Max بشاشة عملاقة قياس 6.9 بوصة، كلتاهما مغطات بزجاج شاومي الجديد Dragon Crystal Glass وتصلان إلى نفس مستوى السطوع العالي.

يعمل الهاتفان بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع خيارات ذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1.

Xiaomi 17 Pro

يأتي هاتف Xiaomi 17 Pro مزود ببطارية 6300 مللي أمبير، تدعم شحنا سلكيا بقدرة 100 وات ولاسلكيا حتى 50 وات، مع إمكانية الشحن العكسي بقوة 22.5 وات.

يتفوق هاتف Xiaomi 17 Pro Max ببطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير، بنفس تقنيات الشحن السريع، ليصبح أقرب ما يكون إلى بنك طاقة مدمج في الهاتف.

يستخدم هاتف Pro غرفة تبريد بخار بمساحة 4637 مم مربع، بينما Pro Max يستخدم نظام تبريد أكبر بمساحة 5533 مم مربع لضمان أداء ثابت أثناء الاستخدام المكثف.

كلا الهاتفين يضمان ثلاث كاميرات خلفية، جميعها بدقة 50 ميجابكسل، الكاميرا الأساسية تعتمد على مستشعر Light Fusion 950L بحجم 1/1.28 بوصة وعدسة Summilux من Leica بفتحة f/1.67 مع دعم التثبيت البصري.

العدسة المقربة تيليفوتو في Pro Max تم تحسينها مع مستشعر أكبر ISOCELL GN8 وعدسة بفتحة أوسع f/2.6 مقارنة بـ f/3.0 في Pro، مع قدرة على تصوير الماكرو من مسافة 30 سم بدلا من 20 سم في Pro.

الكاميرا الواسعة جدا بزاوية 102 درجة، والكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل أيضا، مع دعم لزاوية عرض 90 درجة، وتقنية Center Stage لتحسين صور السيلفي الجماعية.

كما يأتي الهاتفان بمستشعر 3D ToF لتعزيز تجارب الواقع المعزز وتحسين عمق الصورة.

 Xiaomi 17 Pro Max

كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، لكن شاومي تميزت بتأكيد أن هاتف Pro يمكنه الغوص حتى عمق 4 أمتار، بينما  Xiaomi 17 Pro Max يتحمل حتى 6 أمتار تحت الماء العذب، وهو أمر نادر في هواتف بهذا التصميم.

تم إطلاق الهاتفين مبدئيا في السوق الصينية، مع إمكانية الشراء عبر المتجر الرسمي لشاومي، يتوافر هاتف Xiaomi 17 Pro بسعة 12 + 256 جيجابايت بحوالي 700 دولار، أما طراز Xiaomi 17 Pro Max بسعة 12 + 512 جيجابايت بسعر حوالي 840 دولار.

