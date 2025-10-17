قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
قصة مجد لا يشيخ.. مصر تستعد لافتتاح أعظم متحف أثري في العالم
بعد زيادة التعريفة .. محافظ القاهرة يتفقد عدد من مواقف النقل العام
تكنولوجيا وسيارات

التسريبات تظهر مبكرا.. هل تقلب سلسلة Xiaomi 18 موازين الهواتف الذكية؟

هواتف Xiaomi 17 Pro
هواتف Xiaomi 17 Pro
شيماء عبد المنعم

بعد إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة شاومي 17 الشهر الماضي في الصين، بدأت شركة شاومي فعليا تطوير الجيل الجديد Xiaomi 18، والمقرر وصوله في العام المقبل، بحسب تسريبات جديدة من المدون التقني الشهير Digital Chat Station.

الشاشة الخلفية تعود بتطورات لافتة

ووفقا للتسريب، ستواصل شاومي اعتماد تصميم الشاشة الخلفية الذي لاقى رواجا كبيرا في هواتف Xiaomi 17 Pro و17 Pro Max، لكنه هذه المرة سيحصل على تحسينات إبداعية جديدة، تتعلق على الأرجح بتوسيع الوظائف البرمجية وزيادة التفاعل.

ومن المتوقع أن تتحول الشاشة الخلفية من مجرد أداة عرض إلى مركز تحكم أكثر فاعلية، يشمل مثلا عرض الإشعارات، واستخدامها كمحدد مشهد للكاميرا، أو عرض عناصر واجهة ذكية حسب السياق.

إرث يعود من الماضي ونجاح تجاري واضح

تجدر الإشارة إلى أن شاومي كانت قد قدمت مفهوم الشاشة الخلفية لأول مرة مع Mi 11 Ultra من خلال لوحة AMOLED صغيرة بقياس 1.1 بوصة، لكنها اختفت لاحقا في سلسلة Xiaomi 12، قبل أن تعود بقوة في طرازات Xiaomi 17 Pro.

ووفقا لبيانات السوق، فقد شكلت النسخ المزودة بالشاشة الخلفية نحو 80% من مبيعات سلسلة Xiaomi 17، مما يعكس الإقبال الكبير من المستخدمين، خصوصا في فئة الهواتف الفاخرة.

معالج قوي وإطلاق متوقع في سبتمبر 2026

رغم أن التفاصيل لا تزال في مراحلها الأولى، تشير التوقعات إلى أن سلسلة Xiaomi 18 ستعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 من الجيل التالي، مع احتمال الكشف عنها رسميا في سبتمبر 2026.

جدير بالذكر أن شركة شاومي تستعد للكشف عن سلسلة Redmi K90 الجديدة خلال الأسبوع المقبل، حيث أكد لو ويبينج، رئيس شركة شاومي، بأن هذا الحدث يعد الفصل الثاني من موسم إطلاق هواتف شاومي الرائدة.

وأكد لو ويبينج أن شاومي تعتزم إطلاق موديلين ضمن السلسلة هما Redmi K90 وRedmi K90 Pro Max، مع تقديم موعد الإطلاق من نوفمبر إلى أكتوبر، ليكون بذلك أبكر إطلاق رائد للعلامة في السنوات الأخيرة.

Xiaomi 18 شاومي 17 هواتف Xiaomi 17 Pro

