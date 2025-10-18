قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منة شلبي: النجاح دايما يكون بالصدفة ولا علاقة لذلك بالاجتهاد
ياسر جلال: أنا راجل بيحب مراته جدا وربنا بيكرمني بسببها
سرطان الرئة من أخطر الأمراض.. اعرف أعراضه و7 أشياء تزيد الإصابة بالمرض
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام؟
أسامة ربيع: حرب غزة أجبرت 50% من السفن للاتجاه نحو رأس الرجاء الصالح غير الآمن
ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون
اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهمة ترتيب لقاء جنسي مع فتاة قاصر
بترفض تبيعه .. عمرو أديب: أمي كانت بتحل مشاكلنا بالذهب
الصليب الأحمر يتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين من حماس تمهيدًا لتسليمهما لجيش الاحتلال
مشهد مؤثر.. وفاة معلم بالمعاش في بورسعيد أثناء الصلاة بالمسجد
​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً
تحذير أمريكي غير مسبوق في ترينيداد وسط توتر متصاعد مع فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سرطان الرئة من أخطر الأمراض.. اعرف أعراضه و7 أشياء تزيد الإصابة بالمرض

سرطان الرئة
سرطان الرئة
اسماء محمد

يعد سرطان الرئة من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان خاصة أنه يتم اكتشافه في المراحل الأخيرة لذا لابد من الإنتباه لأعراضه وعوامل الخطر التى تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الخطير.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض سرطان الرئة والعوامل التى تزيد من احتمالات الإصابة به.

 أعراض سرطان الرئة 

ويقصد بمرض سرطان الرئة ذلك الورم الخبيث الذي يصيب الرئتين وما حولهما، ويسبب مجموعة من الأعراض، اليكم أبرزها:

سعال ظهر مؤخرًا لا يزول.
ألم في الصدر.
سعال مصحوب بدم، ولو بكمية قليلة.
بحَّة الصوت.
ضيق النفس.
الأزيز.
قد تشمل المؤشرات والأعراض التي تظهر عند انتشار سرطان الرئة في أجزاء أخرى من الجسم ما يأتي:

ألم العظام.
الصداع.
فقدان الوزن من دون تعمد ذلك.
فقدان الشهية.
تورم في الوجه أو الرقبة.

الصداع اسبابه و علاجه


عوامل تزيد احتمالات سرطان الرئة 


يوجد عدد من العوامل التي قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة وبعض عوامل الخطورة هذه يمكن السيطرة عليه؛ عن طريق الإقلاع عن التدخين مثلاً، لكن هناك عوامل أخرى لا يمكن التحكم فيها مثل السيرة المرضية للعائلة، وتشمل عوامل خطورة الإصابة بسرطان الرئة:

التدخين


يزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع عدد السجائر التي تدخنها يوميًا ويزداد خطر إصابتك بعدد السنوات التي دخنت فيها ولكن الإقلاع عن التدخين في أي عمر يمكن أن يقلل بشكلٍ كبير فرص الإصابة بسرطان الرئة.

التعرض للتدخين السلبي


حتى لو كنت غير مدخن، تزداد فرص الإصابة بسرطان الرئة إذا كنت محاطًا بأشخاص مدخنين و يُسمى استنشاق الدخان المتطاير  في الهواء الصادر عن أشخاص آخرين يدخنون بالتدخين السلبي.

طرق الوقاية من سرطان الرئة

العلاج الإشعاعي السابق


إذا كنت قد خضعت للعلاج الإشعاعي للصدر من أجل علاج نوع آخر من السرطان، فقد تكون عرضة بشكل أكبر لخطر الإصابة بسرطان الرئة.

التعرض لغاز الرادون


يُنتج غاز الرادون عن طريق التحلل الطبيعي لليورانيوم في التربة والصخور والمياه و يصبح غاز الرادون في النهاية جزءًا من الهواء الذي تتنفسه وقد تتراكم في أي مبنى بما في ذلك المنازل مستويات خطيرة من غاز الرادون.

التعرض للمواد المسببة للسرطان


يمكن أن يزيد التعرض للمواد المسببة للسرطان، وتُعرف باسم المواد المسرطنة، في مكان العمل من خطر الإصابة بسرطان الرئة وقد يكون الخطر أعلى إذا كنت تدخن و تشتمل المواد المسرطنة المرتبطة بخطر الإصابة بسرطان الرئة على الأسبستوس والزرنيخ والكروم والنيكل.

التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الرئة


تزيد فرص الإصابة بسرطان الرئة بين الأشخاص الذين أُصيب أحد والديهم أو إخوتهم أو أبنائهم به.

سرطان الرئة اعراض سرطان الرئة علامات سرطان الرئة الاكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة الاكثر عرضة لسرطان الرئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

تدريبات فريق المصري

فور وصوله من ليبيا . مران لفريق المصري استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري

٢٥ من ذوي الهمم يشاركون بمسابقة"بورسعيد أرض المواهب"

25 من ذوي الهمم يشاركون بمسابقة بورسعيد أرض المواهب

رئيس شركة مياه الأقصر يناقش المخططات التفصيلية لمشروعات الصرف الصحي بمراكز المحافظة

رئيس شركة مياه الأقصر يناقش مخططات مشروعات الصرف الصحي بمراكز المحافظة

بالصور

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد